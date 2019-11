Flamengo anuncia cancelamento dos ingressos para a final da Libertadores

As incertezas sobre a final da Copa Libertadores da América de 2019 ainda não cessaram. Depois de a Conmebol desistir de organizar o jogo em Santiago, no Chile, por causa da falta de segurança, e escolher o Estádio Monumental de Lima, no Peru, como nova sede, os torcedores ainda não sabem se conseguirão acompanhar ao duelo entre Flamengo e River Plate. O clube carioca divulgou uma nota oficial na tarde desta quinta-feira 7, informando que a entidade decidiu cancelar todos os ingressos comprados para a partida. A entidade garante que aqueles que fizeram reservas terão a chance de garantir um novo bilhete.

“A Conmebol informou que quem teve seu ingresso cancelado terá um código para comprar uma nova entrada para a partida, que agora será em Lima, se assim desejar, para garantir seu lugar na decisão do torneio”, informou o comunicado do Flamengo. Ainda não está confirmada a nova data para a venda dos ingressos para a final.

O Estádio Monumental de Lima tem capacidade para 80 000 torcedores e a escolha agradou aos dirigentes dos dois clubes, pois o local comporta quase o dobro de torcedores que o Estádio Nacional do Chile (47 000 lugares). A nova sede possibilita que mais pessoas assistam à decisão.