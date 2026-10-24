Flamengo aciona Conmebol contra Estudiantes por escalação irregular de Marcos Rojo

O Flamengo apresentou uma reclamação formal à Conmebol na noite de sexta-feira, 23, contestando a sua eliminação na semifinal da Copa Libertadores para o Estudiantes. O clube carioca solicita a declaração de vitória por 3 a 0 no jogo de volta realizado no Maracanã, alegando a escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo. A equipe argentina havia garantido a vaga na decisão ao vencer a disputa por pênaltis por 3 a 2, após um novo empate sem gols no tempo regulamentar, e o time rubro-negro tenta reverter o resultado nos tribunais.

A controvérsia gira em torno da inscrição do defensor de 36 anos, contratado emergencialmente pelo Estudiantes após deixar o Racing. A Conmebol vetou inicialmente o registro de Rojo na competição por entender que o tempo de recuperação do volante Gabriel Neves, lesionado no pulso, não atendia às exigências regulamentares para substituição de atletas. O clube argentino recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que concedeu uma medida cautelar na véspera da partida decisiva, autorizando a inclusão do atleta na Lista de Boa Fé. Rojo atuou como titular no Maracanã e permaneceu em campo até os 30 minutos do segundo tempo.

A diretoria rubro-negra argumenta que a autorização liminar do TAS não elimina a responsabilidade do Estudiantes perante as normas da Conmebol e deixa o clube sujeito aos riscos disciplinares de escalá-lo sem decisão definitiva. O pleito baseia-se no artigo 19 do Código Disciplinar da entidade, que prevê a perda dos pontos e placar adverso de 3 a 0 para casos de escalação indevida. O Flamengo aposta em um precedente de 2018, quando o Santos teve um empate contra o Independiente alterado para derrota por 3 a 0 no caso do meia Carlos Sánchez. A principal diferença técnica, no entanto, é que Sánchez tinha uma suspensão pendente, enquanto Rojo atuou respaldado por autorização judicial.

A Unidade Disciplinar da Conmebol concedeu prazo até a próxima segunda-feira, 26, às 18h (horário de Brasília), para que o Estudiantes apresente a sua defesa. Caso a representação seja julgada improcedente, a equipe argentina manterá a vaga e enfrentará o Palmeiras na grande final da Libertadores, marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.