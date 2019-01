Flamengo acerta contratação de Rodrigo Caio por cinco anos

O zagueiro Rodrigo Caio é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2019. O jogador realizou exames médicos neste sábado, 29, no Rio de Janeiro, e deve ser apresentado à torcida nos próximos dias.

O defensor assinou vínculo de cinco anos e custou 22,2 milhões de reais aos cofres do Flamengo, que adquiriu 45% dos direitos do atleta, indicado pelo ex-técnico do clube Dorival Júnior, com quem trabalhou no São Paulo. A posição era uma das prioridades para o rubro-negro carioca, que já havia sondado os zagueiros Kannemann, do Grêmio, e Dedé, do Cruzeiro.

Rodrigo Caio foi titular da seleção brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Neste ano, esteve na lista de suplentes da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo.