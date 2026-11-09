Fisiculturista escocesa Alix Small morre aos 26 anos, diz portal

A fisiculturista escocesa Alix Small morreu aos 26 anos no domingo, 8, segundo informações do portal especializado Beyond The Stage TV, que diz ter recebido a notícia da mãe e da melhor amiga da atleta. A causa da morte não foi informada.

A morte repercutiu em portais internacionais dedicados à modalidade. Small construiu uma carreira de destaque no fisiculturismo profissional em pouco tempo. Ela conquistou a certificação oficial da IFBB Pro League aos 19 anos e, em 2021, venceu o Europa Pro, resultado que garantiu sua classificação para o Mr. Olympia, principal competição da modalidade. Naquele ano, terminou na 12ª posição da categoria Fitness.

Em 2022, a escocesa conquistou mais um título, o Mr. Big Evolution Pro, conhecido como Portugal Pro. No mesmo ano, voltou a se classificar para o Olympia, mas não participou das apresentações finais por questões de saúde. Desde então, não voltou a competir profissionalmente.

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Antes de ingressar no fisiculturismo, Small enfrentou a anorexia durante a adolescência. Em entrevista à emissora escocesa STV News, em 2021, ela falou sobre sua relação com a alimentação e como encontrou no esporte uma maneira de desenvolver uma relação diferente com o próprio corpo.

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A última publicação da atleta no Instagram foi feita em 19 de outubro, em perfil criado para compartilhar registros de viagens, paralelo à conta profissional.

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