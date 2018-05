Fiquem com a minha vibe, com a minha loucura, diz Daniel Alves

O lateral do PSG falou nas redes sociais sobre a impossibilidade de ir para a Copa do Mundo de futebol da Rússia. O jogador teve uma lesão no ligamento do joelho direito e terá de ficar na torcida.

“Estou aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, todas as mensagens de apoio, todas as orações que tem chegado até a mim. Queria dizer que se vocês tiverem que ficar com alguma coisa minha, que seja com a minha alegria, que seja com a minha vibe, que seja com a minha loucura. Pode ser que meu ego esteja um pouco sentido, mas a minha alma está em paz porque eu tentei fazer sempre o meu melhor“, afirmou Daniel Alves.