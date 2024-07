Final por equipes da ginástica artística: veja o horário e onde assistir

Um dos principais destaques da Olimpíada nesta terça-feira, 30, é a final por equipes na ginástica artística feminina. O time brasileiro, representado por Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Julia Soares e Flávia Saraiva, fechou a fase de classificação na quarta posição.

Horário

As atletas se apresentam nas barras assimétricas, trave, solo e salto a partir das 13h15, no horário de Brasília. O Brasil sonha com uma medalha olímpica inédita, depois de ter sido vice-campeão mundial no ano passado com a mesma equipe.

Onde assistir

A disputa, que terá também a estrela da ginástica americana Simone Biles, terá transmissão ao vivo pela rede Globo, SporTV e Globoplay. Os jogos também serão transmitidos na TV aberta, por assinatura e streaming, incluindo a CazéTV, disponível no YouTube e na Twitch.