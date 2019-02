Final entre Real Madrid e Barça tem escândalo com VAR… no basquete

O Barcelona foi campeão da Copa do Rei de basquete ao vencer o Real Madrid por 94 a 93, na prorrogação, em final realizada em Madri, no último sábado, dia 17. A vitória catalã foi conquistada após uma análise controversa da arbitragem, com o auxílio do vídeo, do lance decisivo da partida, que revoltou os madridistas.

O Real Madrid vencia a partida por 93 a 92 nos segundos finais da prorrogação, quando o pivô croata Ante Tomic, do Barcelona, tentou fazer a bandeja, mas foi bloqueado pelo ala esloveno Anthony Randolph e o tempo acabou. A arbitragem se reuniu para rever o lance na TV ao lado, uma espécie de VAR (árbitro assistente de vídeo, na sigla em inglês).

🔥 Final polémica en la Copa del Rey.

El Barça vence al Real Madrid por 94-93 en una final marcada por las llamadas polémicas de los árbitros, de la misma forma que en la pasada final de la Copa 2018, tanto así que el RM piensa en abandonar la ACB. #CopaACB pic.twitter.com/Wt6IRg2VMy — Don Baloncesto (@DonBaloncesto) February 18, 2019

Os juízes, depois de analisarem o lance por 51 segundos, decidiram validar a cesta que deu o título ao Barcelona, entretanto, o replay da jogada mostrou que Randolph atingiu a bola antes dela tocar na tabela, o que configura um toco legal. A ACB, confederação que organiza os torneios espanhóis, divulgou uma nota em que reconhece os ‘erros graves’ dos árbitros, mas não os puniu, gerando revolta do time de Madri.

Os juízes também se equivocaram no lance anterior, quando o ala sueco Jeffery Taylor pegou um rebote ofensivo e levou um tapa no braço, mas nada foi marcado. Os erros que custaram o título da Copa do Rei estão sendo levados a sério pelo Real Madrid, que estuda meios legais de abandonar os torneios domésticos da ACB. O problema é que para disputar a Euroliga, maior campeonato continental, o clube precisa disputar um torneio nacional.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid considera inaceitável o comunicado da ACB e exige que a confederação explique os critérios utilizados pelos juízes ao revisar o lance e que os puna com uma sanção dura. O clube não se conforma com o fato de um equívoco decidir o campeonato, mesmo com 11 câmeras disponíveis.