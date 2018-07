Os organizadores do Torneio de Wimbledon confirmaram nesta segunda-feira que a final masculina não mudará de horário no próximo domingo, mesmo dia da decisão da Copa do Mundo, que pode contar com a presença da seleção da Inglaterra. A final de Wimbledon está prevista para 10h (de Brasília) e a final do Mundial será às 12h (de Brasília).

O All England Club, que organiza Wimbledon, foi pressionado para modificar o horário da final masculina individual porque a seleção inglesa ainda tem chances de chegar à final na Rússia, feito que não alcançam desde 1966, quando conquistaram seu único título. A Inglaterra enfrentará a Croácia na próxima quarta-feira, pela semifinal do torneio.

