Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 5 entre Spurs e Knicks hoje

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O jogo 5 das Finais da NBA 2025/26 coloca Spurs e Knicks frente a frente neste sábado. Após virada histórica no Jogo 4, os Knicks lideram por 3 a 1 e estão a um passo do título. Os Spurs, liderados por Wembanyama, jogam pela sobrevivência em casa. Acompanhe os detalhes e onde assistir!

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San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam pelo jogo 5 das finais da NBA 2025/26 neste sábado, 13, às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio.

Depois de uma virada histórica no Jogo 4, quando superaram uma desvantagem de 29 pontos e venceram por 107 a 106, os Knicks abriram 3 a 1 na série e ficaram a uma vitória do primeiro título da franquia desde 1973. O herói da partida foi OG Anunoby, autor da cesta decisiva nos segundos finais, em uma noite histórica no Madison Square Garden.

Do outro lado, o jogo 5 será um jogo de sobrevivência para os Spurs. A virada sofrida na última partida foi um balde de água fria para a equipe de Victor Wembanyama, que viu a vantagem ruir no fim. Agora, em casa, San Antonio precisa se manter forte emocionalmente para vencer e levar a decisão de volta a Nova York.

A venda de ingressos da partida indica forte presença de torcedores dos Knicks em San Antonio, com compras vindas de Nova York e Nova Jersey superando as do Texas.

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Onde assistir a partida entre Spurs e Knicks hoje?

San Antonio Spurs e New York Knicks disputam neste sábado, 13, às 21h30 (de Brasília), o jogo 5 das finais da NBA 25/26, no Frost Bank Center, em San Antonio. A partida terá transmissão do Prime Video.

Odds para Spurs x Knicks:

Betano: San Antonio Spurs (1.47) x (2.55) New York Knicks

San Antonio Spurs (1.47) x (2.55) New York Knicks bet365: San Antonio Spurs (1.50) x (2.65) New York Knicks

San Antonio Spurs (1.50) x (2.65) New York Knicks Sportingbet: San Antonio Spurs (1.50) x (2.65) New York Knicks