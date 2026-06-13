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Esporte

Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 5 entre Spurs e Knicks hoje

Equipe de Nova York pode ser campeã na noite de hoje. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 15h00 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h08
NEW YORK, NEW YORK - JUNE 10: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs shoots against Karl-Anthony Towns #32 of the New York Knicks in Game Four of the 2026 NBA Finals at Madison Square Garden on June 10, 2026 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)
Wembanyama e Karl-Anthony Towns em ação durante o jogo 4 (Al Bello/Getty Images)
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Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 5 entre Spurs e Knicks hoje Priorize VEJA no Google

San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam pelo jogo 5 das finais da NBA 2025/26 neste sábado, 13, às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio.

Depois de uma virada histórica no Jogo 4, quando superaram uma desvantagem de 29 pontos e venceram por 107 a 106, os Knicks abriram 3 a 1 na série e ficaram a uma vitória do primeiro título da franquia desde 1973. O herói da partida foi OG Anunoby, autor da cesta decisiva nos segundos finais, em uma noite histórica no Madison Square Garden.

Do outro lado, o jogo 5 será um jogo de sobrevivência para os Spurs. A virada sofrida na última partida foi um balde de água fria para a equipe de Victor Wembanyama, que viu a vantagem ruir no fim. Agora, em casa, San Antonio precisa se manter forte emocionalmente para vencer e levar a decisão de volta a Nova York.

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A venda de ingressos da partida indica forte presença de torcedores dos Knicks em San Antonio, com compras vindas de Nova York e Nova Jersey superando as do Texas.

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Onde assistir a partida entre Spurs e Knicks hoje?

San Antonio Spurs e New York Knicks disputam neste sábado, 13, às 21h30 (de Brasília), o jogo 5 das finais da NBA 25/26, no Frost Bank Center, em San Antonio. A partida terá transmissão do Prime Video.

Odds para Spurs x Knicks:

  • Betano: San Antonio Spurs (1.47) x (2.55) New York Knicks
  • bet365: San Antonio Spurs (1.50) x (2.65) New York Knicks
  • Sportingbet: San Antonio Spurs (1.50) x (2.65) New York Knicks
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Basquete
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