Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 4 entre Knicks e Spurs hoje
Partida será disputada no Madison Square Garden; Equipe de Nova Iorque lidera por 2 a 1. Saiba como assistir ao vivo ao jogo
New York Knicks e San Antonio Spurs se enfrentam pelo jogo 4 das finais da NBA 2025/26 nesta quarta-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova Iorque.
Depois de abrir 2 a 0 fora de casa, os Knicks perderam o primeiro jogo em casa e a chance de colocar uma mão na taça. Agora, a equipe liderada por Jalen Brunson busca vencer para ir a San Antonio com a vantagem e a chance de conquistar o título já no jogo 5. A derrota na última partida interrompeu uma sequência de 13 vitórias consecutivas na pós-temporada. A franquia de Nova Iorque busca encerrar um jejum que vem desde 1973 e vive sua primeira final desde 1999 — justamente contra os Spurs.
Do outro lado, para os Spurs, o jogo 4 pode indicar um ponto de virada na série. A vitória no terceiro encontro recolocou Victor Wembanyama e companhia na disputa, especialmente depois da atuação dominante do francês, que anotou 32 pontos no triunfo por 115 a 111. Em caso de vitória, a equipe do Texas empatará a série e terá a chance de virar o confronto em casa.
Onde assistir a partida entre Knicks e Spurs hoje?
New York Knicks e San Antonio Spurs disputam nesta quarta, 10, às 21h30 (de Brasília), o jogo 4 das finais da NBA 25/26, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. A partida terá transmissão do Prime Video.
Prováveis quintetos iniciais:
New York Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Treinador: Mike Brown.
San Antonio Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Treinador: Mitch Johnson.
Odds para Knicks x Spurs:
- Betano: New York Knicks (1.82) x (2.10) San Antonio Spurs
- bet365: New York Knicks (1.74) x (2.15) San Antonio Spurs
- Sportingbet: New York Knicks (1.74) x (2.15) San Antonio Spurs