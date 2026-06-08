Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 3 entre Knicks e Spurs
Knicks recebem Spurs no Madison Square Garden para o Jogo 3 das Finais da NBA. Saiba como assistir ao vivo
O New York Knicks recebe o San Antonio Spurs nesta segunda-feira, 8 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova Iorque, pelo Jogo 3 das Finais da NBA 2025/26.
Os Knicks chegam para o primeiro jogo em casa com uma vantagem de duas vitórias fora. Em caso de nova vitória, a equipe novaiorquina vai ficar muito perto do título. O time de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart soma 13 vitórias consecutivas na pós-temporada e joga sua primeira partida de finais no Madison Square Garden desde 1999.
Para os Spurs, o jogo 3 tem peso de decisão antecipada. Um triunfo recoloca a equipe na final, reduz a desvantagem para 2 a 1 e transfere pressão aos Knicks antes do jogo 4. Uma nova derrota, porém, deixaria San Antonio atrás por 3 a 0, cenário que nenhum time conseguiu reverter na história dos playoffs da NBA.
Onde assistir a partida entre Knicks e Spurs hoje?
New York Knicks e San Antonio Spurs disputam nesta segunda-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), o jogo 3 das finais da NBA 25/26, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. A partida terá transmissão do Prime Video.
Prováveis quintetos iniciais:
New York Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Treinador: Mike Brown.
San Antonio Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Treinador: Mitch Johnson.
Odds para Knicks x Spurs:
- Betano: New York Knicks (1.85) x (2.05) San Antonio Spurs
- bet365: New York Knicks (1.76) x (2.10) San Antonio Spurs
- Sportingbet: New York Knicks (1.75) x (2.10) San Antonio Spurs