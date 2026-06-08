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Esporte

Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 3 entre Knicks e Spurs

Knicks recebem Spurs no Madison Square Garden para o Jogo 3 das Finais da NBA. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 15h00 | Atualizado em 8 jun 2026, 20h10
SAN ANTONIO, TEXAS - JUNE 05: Karl-Anthony Towns #32 of the New York Knicks looks to pass the ball against Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs during the first quarter in Game Two of the 2026 NBA Finals at Frost Bank Center on June 05, 2026 in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
Karl-Anthony Towns e Victor Wembanyama durante o jogo 2 (Gregory Shamus/Getty Images)
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Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 3 entre Knicks e Spurs Priorize VEJA no Google

O New York Knicks recebe o San Antonio Spurs nesta segunda-feira, 8 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova Iorque, pelo Jogo 3 das Finais da NBA 2025/26.

Os Knicks chegam para o primeiro jogo em casa com uma vantagem de duas vitórias fora. Em caso de nova vitória, a equipe novaiorquina vai ficar muito perto do título. O time de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart soma 13 vitórias consecutivas na pós-temporada e joga sua primeira partida de finais no Madison Square Garden desde 1999.

Para os Spurs, o jogo 3 tem peso de decisão antecipada. Um triunfo recoloca a equipe na final, reduz a desvantagem para 2 a 1 e transfere pressão aos Knicks antes do jogo 4. Uma nova derrota, porém, deixaria San Antonio atrás por 3 a 0, cenário que nenhum time conseguiu reverter na história dos playoffs da NBA.

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Onde assistir a partida entre Knicks e Spurs hoje?

New York Knicks e San Antonio Spurs disputam nesta segunda-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), o jogo 3 das finais da NBA 25/26, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. A partida terá transmissão do Prime Video.

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Prováveis quintetos iniciais:

New York Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Treinador: Mike Brown.

San Antonio Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Treinador: Mitch Johnson.

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Odds para Knicks x Spurs:

  • Betano: New York Knicks (1.85) x (2.05) San Antonio Spurs
  • bet365: New York Knicks (1.76) x (2.10) San Antonio Spurs
  • Sportingbet: New York Knicks (1.75) x (2.10) San Antonio Spurs
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TAGS:
Basquete
NBA
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