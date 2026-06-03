Finais da NBA: horário e onde assistir a Spurs x Knicks hoje
Saiba os prováveis quintetos e odds do Jogo 1
Começa nesta quarta-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), a série das finais da NBA 25/26 entre San Antonio Spurs e New York Knicks. O jogo 1 será disputado no Frost Bank Center, em San Antonio.
A série será a reedição da final de 1999, vencida pelos Spurs, e marca a volta de San Antonio à decisão pela primeira vez desde 2014. Do outro lado, os Knicks retornam às Finais após 27 anos e tentam conquistar o primeiro título desde 1973. O time nova-iorquino chega embalado por uma sequência de 11 vitórias nos playoffs, enquanto os Spurs vêm de uma dura série de sete jogos contra o Oklahoma City Thunder, atual campeão até então.
De um lado, San Antonio se apoia em Victor Wembanyama, já tratado como força geracional, e em um elenco jovem que amadureceu rapidamente ao redor de De’Aaron Fox, Stephon Castle e Devin Vassell.
Do outro lado, New York chega com a estrutura mais pronta: Jalen Brunson como líder ofensivo, Karl-Anthony Towns abrindo a quadra, e uma ala defensiva pesada com Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart.
A questão central do Jogo 1 será saber se os Knicks conseguem tirar Wembanyama do aro — e se os Spurs conseguem sobreviver ao volume físico e ao rebote ofensivo de New York.
Onde assistir a partida entre Spurs e Knicks hoje?
San Antonio Spurs e New York Knicks disputam nesta quarta-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), o jogo 1 das finais da NBA 25/26. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Prováveis quintetos iniciais:
San Antonio Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Treinador: Mitch Johnson.
New York Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Treinador: Mike Brown.
Odds para Spurs x Knicks:
- Betano: San Antonio Spurs (1.47) x (2.57) New York Knicks
- bet365: San Antonio Spurs (1.52) x (2.60) New York Knicks
- Sportingbet: San Antonio Spurs (1.55) x (2.50) New York Knicks