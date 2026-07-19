Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Fim de ‘La Scaloneta’? Técnico argentino coloca em dúvida seu futuro à frente da seleção

Campeão em 2022, Scaloni se emocionou após a derrota para a Espanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 21h25 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h04
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, agachado em um campo de grama verde. Ele veste camiseta azul, calça preta e tênis brancos, com um crachá no pescoço. Suas mãos estão entrelaçadas e ele olha para a direita com expressão séria. Ao fundo, uma pista de atletismo vermelha e arquibancadas escuras
Lionel Scaloni, técnico da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)
Continua após publicidade
Fim de ‘La Scaloneta’? Técnico argentino coloca em dúvida seu futuro à frente da seleção Priorizar nos meus resultados Google

O técnico Lionel Scaloni colocou seu futuro à frente da seleção argentina em dúvida, após derrota na final da Copa do Mundo por 1 a 0 para a Espanha neste domingo, 19, no estádio Nova York/Nova Jérsei

Scaloni, que tem contrato até dezembro e um acordo para a renovação até 2030, já estaria verbalmente fechado com a Associação do Futebol Argentino (AFA), segundo a imprensa do país.

“Já tenho uma ideia do que quero fazer. Vou cumprir o contrato e, depois, vamos ver. Quero pensar, porque não sei se é possível fazer algo tão grande quanto isso”, disse o treinador de 48 anos na entrevista coletiva após a partida.

“É preciso dizer: sou grato ao presidente por me dar uma oportunidade como esta”, declarou o comandante argentino, antes de cair no choro e receber aplausos dos jornalistas presentes.

Siga
Continua após a publicidade

Scaloni foi um apóstata do presidente da AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, que o nomeou como interino em 2018, apesar de sua falta de experiência como treinador profissional.

Tapia posteriormente o eficazu no cargo, uma decisão que levou a uma reformulação na seleção argentina, que foi campeã mundial no Catar em 2022 e da Copa América em 2021 e 2024, além da vitória sobre a Itália na Finalíssima de 2022.

Continua após a publicidade

“Tentamos dar o nosso máximo até o último momento como comissão técnica, os jogadores, e acho apenas tirar esse tempo para pensar”, justificou Scaloni.

O treinador afirmou que comandar a seleção argentina é uma função “maravilhosa” e um “sonho”, algo que ele e sua comissão jamais imaginaram que fariam.

Continua após a publicidade

“Então, para continuar, é preciso muita coisa, sobretudo ‘resetar’, formar novamente um grupo como este, o que acontecerá, e isso me dói na alma”, concluiu.

Chorando inconsolavelmente, Scaloni encerrou a coletiva mais cedo, tomada pela tristeza após perder a final para a Espanha, a segunda final da Copa do Mundo consecutiva para Lionel Messi e companhia.

Continua após a publicidade

(Com APF)

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo
Seleção de Futebol da Argentina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).