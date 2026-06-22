Filhos de Messi chamam atenção por briga durante jogo da Agentina na Copa

Um vídeo dos filhos de Lionel Messi chamou atenção nas redes sociais antes da estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Nas imagens, Mateo e Thiago aparecem brigando durante um momento em família. A mãe das crianças, Antonella Rocuzzo, precisou intervir para acalmar os ânimos.

O registro rapidamente ganhou repercussão entre torcedores, que brincaram com a situação e compararam a disputa entre os irmãos ao ambiente de competição do futebol. A cena aconteceu antes do primeiro jogo da seleção argentina no Mundial, no qual o craque se consagrou com três gols em uma mesma partida.

Messi, que é pai de Thiago, Mateo e Ciro, costuma compartilhar momentos familiares em meio à carreira. Os filhos do argentino também já chamaram atenção anteriormente em vídeos relacionados ao futebol, como registros em que aparecem brincando com bola ao lado do pai.

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