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Filho de Trump é acusado de privilégios em lutas na Casa Branca

Evento do UFC em Washington marcou o aniversário do presidente neste domingo, 14

Por Giovanna Fraguito 15 jun 2026, 19h12
Eric Trump e Donald Trump Jr., filhos do presidente dos Estados Unidos.
Eric Trump e Donald Trump Jr., filhos do presidente dos Estados Unidos.  (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Filho de Trump é acusado de privilégios em lutas na Casa Branca Priorize VEJA no Google

Eric Trump, 42, negou ter pedido informações privilegiadas sobre lutas do UFC realizadas na Casa Branca, em Washington, neste domingo, 14. A polêmica começou após prints publicados — e depois apagados — na conta de Daniel Cormier, ex-lutador e comentarista do UFC, mostrarem supostas mensagens atribuídas ao filho do presidente Donald Trump.

Nas imagens, a conta atribuída a Eric perguntava se Cormier poderia dar informações sobre os lutadores e quem ele achava que venceria. As supostas mensagens também mencionavam apostas e questionavam se alguma luta estaria “armada”. Em uma publicação posterior, Eric negou a acusação. “Isso é completamente falso! Nunca procurei Daniel. Na verdade, isso é assustador”, escreveu. Em seguida ele afirmou que as imagens teriam sido geradas por inteligência artificial.

Cormier também negou a veracidade dos prints. Ao ser questionado por um espectador se as mensagens eram reais, o comentarista respondeu que não e disse acreditar que sua conta teria sido hackeada. A Trump Organization também se manifestou, afirmando que as imagens eram falsas e fabricadas. O evento do UFC na Casa Branca ocorreu no mesmo dia do aniversário de 80 anos de Donald Trump e reuniu familiares do presidente, executivos de tecnologia e nomes ligados ao universo das lutas.

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