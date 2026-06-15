Filho de Trump é acusado de privilégios em lutas na Casa Branca

Eric Trump, 42, negou ter pedido informações privilegiadas sobre lutas do UFC realizadas na Casa Branca, em Washington, neste domingo, 14. A polêmica começou após prints publicados — e depois apagados — na conta de Daniel Cormier, ex-lutador e comentarista do UFC, mostrarem supostas mensagens atribuídas ao filho do presidente Donald Trump.

Nas imagens, a conta atribuída a Eric perguntava se Cormier poderia dar informações sobre os lutadores e quem ele achava que venceria. As supostas mensagens também mencionavam apostas e questionavam se alguma luta estaria “armada”. Em uma publicação posterior, Eric negou a acusação. “Isso é completamente falso! Nunca procurei Daniel. Na verdade, isso é assustador”, escreveu. Em seguida ele afirmou que as imagens teriam sido geradas por inteligência artificial.

Cormier também negou a veracidade dos prints. Ao ser questionado por um espectador se as mensagens eram reais, o comentarista respondeu que não e disse acreditar que sua conta teria sido hackeada. A Trump Organization também se manifestou, afirmando que as imagens eram falsas e fabricadas. O evento do UFC na Casa Branca ocorreu no mesmo dia do aniversário de 80 anos de Donald Trump e reuniu familiares do presidente, executivos de tecnologia e nomes ligados ao universo das lutas.

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