Filho de Carlo Ancelotti quebra silêncio por eliminação do Brasil na Copa

Davide Ancelotti, auxiliar de Carlo na seleção brasileira, foi quem deu entrevista após Brasil ser derrotado por 2×1 em partida neste domingo, 5, contra a Noruega. Perguntado por que Bruno Guimarães foi o batedor do pênalti que poderia ter aberto o placar, ele respondeu: “É uma decisão pré-definida como em todos os jogos, sempre decidimos na preleção. É uma decisão da comissão. Erra-se pênaltis no futebol, e hoje aconteceu conosco”.

Sobre Haaland, responsável pelos dois gols da Noruega na partida, Davide fez elogios. “É um jogador de nível mundial. Você pode pagar por erros pequenos em uma competição como essa. Um jogo e você está fora, e hoje aconteceu conosco. Assumimos a responsabilidade e sentimos muitos. Estamos nesse momento muito abaixo”.

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