Filho de Arnold Schwarzenegger conquista 5º lugar em estreia profissional no fisiculturismo

Joseph Baena, filho do ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger, conquistou o quinto lugar em sua estreia profissional no fisiculturismo natural – modalidade que segue regras específicas de controle antidoping. Aos 29 anos, ele disputou a categoria Classic Physique Open do Pro/Am World Cup, realizado no sábado, 7, em El Segundo, na Califórnia, nos Estados Unidos. A competição é organizada pela INBA (International Natural Bodybuilding Association) e pela PNBA (Professional Natural Bodybuilding Association), entidades internacionais dedicadas ao fisiculturismo natural.

Em um vídeo publicado no Instagram, Baena comemorou a colocação e disse estar “extremamente orgulhoso” do desempenho. Ele também afirmou que chegou à competição em melhor forma física do que na apresentação anterior e que agora sabe quais aspectos precisa aprimorar.

Apesar de ser sua estreia profissional na PNBA, esta foi a terceira competição de fisiculturismo de Baena. Ele começou a disputar torneios em março deste ano, quando venceu três categorias no NPC Natural Colorado State Championships, em Denver. Em abril, conquistou o título da Classic Physique no INBA Iron Gladiator, na Califórnia, resultado que lhe garantiu a certificação profissional.

Continua após a publicidade

Schwarzenegger, hoje com 79 anos, foi sete vezes campeão na categoria principal do Mr. Olympia e é considerado um dos maiores nomes da história do fisiculturismo. Pai e filho costumam treinar juntos na tradicional academia Gold’s Gym, em Venice Beach, na Califórnia.

Continua após a publicidade

O ator tem cinco filhos. Os quatro mais velhos são fruto de seu casamento com a jornalista Maria Shriver: Katherine, 36, Christina, 35, Patrick, 33 – também ator, que ficou mais conhecido pelo papel na última temporada de The White Lotus – e Christopher, 29. Joseph é filho do ator com Mildred Baena, que trabalhava como empregada doméstica da família. A paternidade veio a público em 2011, quando Schwarzenegger reconheceu que havia tido um filho fora do casamento.