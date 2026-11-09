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Filho de Arnold Schwarzenegger conquista 5º lugar em estreia profissional no fisiculturismo

Aos 29 anos, Joseph Baena segue os passos do astro de Hollywood, sete vezes campeão do Mr. Olympia.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h23
Arnold Schwarzenegger, sorridente, com barba grisalha e camiseta azul-marinho, ao lado de um homem jovem de barba rala, camiseta preta e colar dourado, em um restaurante com outras pessoas ao fundo
Arnold Schwarzenegger com o filho Joseph Baena, em foto de 2021. (@joebaena/Instagram)
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Joseph Baena, filho do ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger, conquistou o quinto lugar em sua estreia profissional no fisiculturismo natural – modalidade que segue regras específicas de controle antidoping. Aos 29 anos, ele disputou a categoria Classic Physique Open do Pro/Am World Cup, realizado no sábado, 7, em El Segundo, na Califórnia, nos Estados Unidos. A competição é organizada pela INBA (International Natural Bodybuilding Association) e pela PNBA (Professional Natural Bodybuilding Association), entidades internacionais dedicadas ao fisiculturismo natural.

Em um vídeo publicado no Instagram, Baena comemorou a colocação e disse estar “extremamente orgulhoso” do desempenho. Ele também afirmou que chegou à competição em melhor forma física do que na apresentação anterior e que agora sabe quais aspectos precisa aprimorar.

Apesar de ser sua estreia profissional na PNBA, esta foi a terceira competição de fisiculturismo de Baena. Ele começou a disputar torneios em março deste ano, quando venceu três categorias no NPC Natural Colorado State Championships, em Denver. Em abril, conquistou o título da Classic Physique no INBA Iron Gladiator, na Califórnia, resultado que lhe garantiu a certificação profissional.

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Schwarzenegger, hoje com 79 anos, foi sete vezes campeão na categoria principal do Mr. Olympia e é considerado um dos maiores nomes da história do fisiculturismo. Pai e filho costumam treinar juntos na tradicional academia Gold’s Gym, em Venice Beach, na Califórnia.

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O ator tem cinco filhos. Os quatro mais velhos são fruto de seu casamento com a jornalista Maria Shriver: Katherine, 36, Christina, 35, Patrick, 33 – também ator, que ficou mais conhecido pelo papel na última temporada de The White Lotus – e Christopher, 29. Joseph é filho do ator com Mildred Baena, que trabalhava como empregada doméstica da família. A paternidade veio a público em 2011, quando Schwarzenegger reconheceu que havia tido um filho fora do casamento.

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