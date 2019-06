Filho de Anderson Silva vence por nocaute em torneio de muay thai

Gabriel Silva, de 21 anos, conquistou neste sábado, 15, um torneio amador de muai thay em Burbank, na Califórnia, Estados Unidos. Filho do campeão do UFC Anderson Silva, Gabriel venceu o americano Nick Navarro no evento “WCK Full Rules Muaythai”, com nocaute no segundo round da luta.

Em seu Instagram, Anderson Silva comemorou a conquista no domingo, com uma publicação em que divulgou o vídeo do nocaute de seu filho. “Essa é sua conquista meu filho. É a prova de que toda dedicação tem seu reconhecimento, é fruto de muita luta e determinação. É apenas o primeiro passo para uma vida repleta de merecimentos, pode ter certeza!!! Agora é foco, continue treinando duro, o segredo é fazer por amor sempre!!”, escreveu o campeão do peso médio no UFC, entre 2006 e 2013.

“Parabéns. Estou orgulhoso, vi muito de mim hoje em você. Estou feliz e acho que a certeza de que posso realmente parar está mais próxima. Te amo, filho”, escreveu Anderson Silva, 44 anos e está próximo de sua aposentadoria.

Lutador de MMA, Anderson Silva fez apenas uma luta profissional de muay thai em sua carreira, em 2003, com uma vitória por nocaute no primeiro round contra o também brasileiro Tadeu San Marino, em Curitiba.