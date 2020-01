Filha que sonhava em ser jogadora estava com Kobe Bryant em acidente fatal

O acidente de helicóptero que matou o ex-jogador de basquete Kobe Bryant também teve como vítima fatal a filha do ídolo do Los Angeles Lakers, Gianna Bryant. A garota de 13 anos, que sonhava em seguir os passos do pai no esporte, viajava para uma partida ao lado de Kobe, segundo informações do site TMZ.

Ao menos outras três pessoas, que não tiveram sua identidade revelada, morreram no acidente na cidade californiana de Calabasas. A esposa de Kobe Vanessa, de 37 anos, e as outras filhas do casal, Natalia, 17, Bianka 3, e Capri, de 7 meses, não estavam a bordo. As autoridades locais investigam as causas do acidente.

Gianna costumava frequentar os jogos do Los Angeles Lakers com Kobe Bryant e já vinha demonstrando ter herdado a habilidade do pai em jogos escolares. Em entrevista recente ao apresentador Jimmy Kamell, Kobe contou que a menina sonhava em jogar na WNBA, a liga feminina. “Essa menina… a melhor coisa que acontece é quando alguém me diz que eu deveria ter tido um filho homem para manter a tradição da família. Ela vem e diz: Ei, deixa comigo!!”

Kobe Bryant talking about his daughter, Gianna… Absolutely heartbreaking and beautiful in equal measure. What a loss. 🥺 pic.twitter.com/qWPSAW6sTy — Adam Sweeney (@AdamWSweeney) January 26, 2020