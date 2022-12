Filha de Pelé posta foto no hospital: ‘Mais uma noite juntinhos com ele’

Filha de Pelé, Kely Nascimento postou na noite de domingo 25 uma foto da família do ex-jogador reunida no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O rei do futebol, que tem 82 anos, segue internado no local desde o fim de novembro para tratamento de um câncer no cólon.

“Mais uma noite juntinhos com ele”, escreveu Kely no post em seu Instagram. A filha de Pelé também agradeceu o carinho de todos, falou sobre ter consciência do privilégio de ver seu pai tratado por profissionais competentes e desejou feliz Natal.

Confira abaixo a mensagem completa.

“Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar num hospital como @hosp_einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos.

Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio.

Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele.

Feliz Natal. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muitas gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês.

Mais uma noite juntinhos com ele.“