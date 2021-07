Filha de Bruce Springsteen vai disputar a Olimpíada de Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio ganharam nesta segunda-feira, 5, um sobrenome de peso. Jessica Springsteen, filha do lendário cantor e compositor Bruce Springsteen, foi convocada para defender a equipe de saltos do hipismo dos Estados Unidos, segundo informações da emissora NBC.

Jessica, de 29 anos, foi reserva na equipe que disputou os Jogos de Londres-2012 e ficou de fora da Rio-2016, apesar de ter comprado o cavalo Vindicat W, que pertencia ao britânico Peter Charles, e conquistara a medalha de ouro na Olimpíada anterior.

Desta vez, já com outro cavalo, Don Juan Van De Donkhoeve, a filha do ícone do rock fará sua estreia em Olimpíadas como candidata à medalha nas provas de saltos nas categorias individual e por equipes. Jessica é a atual 27ª colocada do ranking mundial e tem conseguido bons resultados.

Segundo a NBC, a amazona começou a cavalgar aos quatro anos, na fazenda Colts Neck, em Nova Jersey. Ela foi convocada nesta segunda junto com as veteranas Kent Farrington, Laura Kraut e McLain Ward. A equipe americana tem tradição na prova de hipismo: ganhou seis medalhas nas últimas nove edições dos saltos por equipes, incluindo a prata na Rio-2016.