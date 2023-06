Filha de astro polêmico da NBA é aposta dos EUA na Copa do Mundo

Sempre favoritas ao título, os Estados Unidos chegarão à nona edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em setembro na Austrália e Nova Zelândia, com um elenco que mescla a experiência do título mundial em 2019, na França, e algumas apostas. Entre elas estará a Trinity Rodman.

Com apenas 21 anos, a jogadora é filha do ex-astro da NBA, Dennis Rodman. Famoso por suas polêmicas dentro e fora de quadra, o jogador, campeãopelo Chicago Bulls de Michael Jordan, sempre se destacou por sua excelente capacidade defensiva. Diferente do pai, Trinity é atacante e apesar da idade, já demonstra competência para chegar ao topo no esporte. Em 2021, tornou-se a escolha mais jovem da história do Draft da Liga de Futebol Feminino dos EUA (NWSL), com 19 anos. Eleita a revelação e campeã da Liga, ela renovou acordo com seu clube, o Washington Spirit, se tornando a atleta mais bem paga entre os times, com salário de US$ 281 mil por ano (R$ 1,342 milhão).

Em 2022, Trinity chegou à seleção principal, convocada pelo Vlatko Andonovski. Até agora já foram 17 partidas pelas tetracampeãs do mundo. Em nenhuma delas comçou como titular, o que confirma sua posição de “promessa”. Dessa forma, já fez dois gols e deu três assistências. Ao participar bem da She Believes Cup, em março deste ano, inclusive na vitória sobre o Brasil, por 2 a 1, Trinity se credenciou na busca por um lugar no elenco que vai em busca do penta. Outro fator também deixa a jovem mais perto da convocação, a lesão da também atacante, Mallory Swanson, que era titular absoluta dos EUA.

Relação com o pai polêmico

Filha de Dennis Rodman e da modelo Michelle Moyer, que foram casados até 2012, Trinity já revelou, em alguns momentos, que a relação com o pai não foi das melhores. Em uma entrevista ao entrevista ao The Guardian, chegou a cutucar a ausência do pai em sua criação. “Minha mãe nunca foi uma estrela da NBA, mas é minha maior inspiração”.

O vínculo entre os dois, no entanto, parece melhorar. Em 2021, ao assistir a filha pela primeira vez em um jogo da NWSL, a jogadora postou em suas redes sociais: “Este último jogo foi extremamente emocionante. Sim, Dennis Rodman apareceu em um jogo da Nwsl. Meu pai, depois de ANOS me surpreendeu em um grande jogo da minha carreira. Fiquei chocada, emocionada, feliz, triste, tudo. Meu pai não desempenha um grande papel na minha vida e a maioria das pessoas não sabe disso, não concordamos em muitas coisas.”

Já em abril do ano passado, Trinity, em nova postagem no Instagram, divulgou foto com Rodman, com a frase “eu te amo, pai”. A jovem tem um irmão mais velho. Com o mesmo nome e mesmo esporte do pai, Dennis “DJ” Rodman Jr., está no basquete universitário e atua no Washington State University.