Figueirense confirma ‘ajustes’ no elenco, mas apenas após Estadual

Os torcedores do Figueirense que se animaram com as especulações de contratações ao longo da semana, vão ter que esperar. Antes do treino deste sábado, o diretor de futebol do clube, Marcos Teixeira foi à sala de imprensa negar qualquer negociação por parte do Alvinegro.

‘A gente sempre procura observas alguns atletas, mas primeiro vamos esperar acabar o Estadual. Se Deus quiser, chegaremos à final, e só depois vamos ver os ajustes necessários’, declarou o dirigente. ‘Ganhando ou perdendo, ajustes vão acontecer’, completou.

Os nomes mais falados ultimamente são o do meia Souza, do Fluminense, e do lateral Eduardo, do Joinville. O primeiro, pouco aproveitado no time do Rio de Janeiro, chegaria por empréstimo, ao passo que o ala do JEC deverá ter seus direitos adquiridos pelo Figueirense.

‘O Eduardo é um nome interessante. Já pensamos nele algumas vezes, no passado, mas ele acabou renovando lá e o negócio não vingou. Agora não procuramos nem fizemos nenhum tipo de propostas’, garantiu Teixeira. ‘O Souza eu não sei. Vocês (jornalistas) têm que falar com quem inventou isso aí’, prosseguiu.

Depois da campanha de destaque no Brasileiro do ano passado, o Figueirense perdeu alguns jogadores para outros clubes do País e precisou passar por uma reformulação no começo de 2012. Deu certo e o time vem tendo bom desempenho agora no Catarinense. Mesmo assim, atletas ainda podem ser negociados, da mesma forma que outros serão contratados.

‘A gente está num momento de transição, de campeonato estadual para o Brasileiro, então obviamente que há pesquisas tanto em relação à vindas quanto à saídas. Essas pesquisas são ininterruptas, vão até o fim do ano. Sabemos o que fazer, mas é impossível fechar nossas avaliações antes das finais do Catarinense’, disse Teixeira.