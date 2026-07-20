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Esporte

Fifa vai investigar confusão após final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

Comitê Disciplinar nomeou um Promotor de Disciplina e Ética para investigar possíveis violações do código

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 17h27 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h47
Dois jogadores de futebol, um de camisa azul e outro de camisa listrada azul e branca, se agarram em campo, enquanto outros jogadores e membros da comissão técnica observam ao redor
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Leandro Paredes of Argentina (5) gets violent against Gavi of Spain (9) after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images) (Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
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Fifa vai investigar confusão após final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa, órgão máximo do futebol mundial, emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 20, anunciando que vai investigar as agressões entre jogadores das seleções argentina e espanhola, após o encerramento da final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova York.  Os espanhóis marcaram na prorrogação e ganharam o jogo por 1 a 0, conquistando, assim, o bicampeonato mundial.

Assim que o jogo terminou, o lateral argentino Nahuel Molina se desentendeu e trocou farpas com os jogadores espanhóis Eric García e Borja Iglesias. A arbitragem tentou intervir para afastar os atletas.

Ao ver a discussão de longe, o volante argentino Leandro Paredes correu até o local e acabou acertando/derrubando jogadores espanhóis, intensificando a briga.

O meia espanhol Gavi tentou tomar satisfações, mas foi contido por Thiago Almada. Na sequência, em meio ao empurra-empurra, Paredes chegou a empurrar o rosto de Gavi.

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No comunicado, a Fifa afirmou: “Após uma análise dos relatórios pertinentes da partida da final da Copa do Mundo da Fifa entre Espanha e Argentina, e em conformidade com o artigo 36 do Código Disciplinar da Fifa (CDF), o Comitê Disciplinar da Fifa nomeou um Promotor de Disciplina e Ética para investigar possíveis violações do CDF relacionadas aos incidentes ocorridos após a partida”.

O meio-campista argentino Enzo Fernández recebeu cartão vermelho aos três minutos dos acréscimos, após o tempo regulamentar de 90 minutos, ao levar o segundo cartão amarelo por uma entrada tardia em Pau Cubarsí. Outros quatro jogadores da Argentina, incluindo o reserva Paredes, foram advertidos com cartão amarelo durante a partida, assim como o técnico da equipe, Lionel Scaloni.

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A Espanha venceu a final por 1 a 0, graças a um gol de Ferran Torres aos 106 minutos.

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