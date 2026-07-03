Fifa toma decisão sobre horário do jogo do Brasil contra Noruega
Entidade cogitou mudar horário por conta de outro jogo no mesmo dia entre México e Inglaterra
A Fifa decidiu manter o horário do jogo Brasil x Noruega. A entidade cogitou atrasar a partida em uma hora, por conta de outra partida das oitavas de final da Copa do Mundo no mesmo dia, entre México e Inglaterra, mas ambas serão realizadas no horário programado.
O jogo entre Brasil e Noruega será realizado no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey. No mesmo dia, o México enfrenta a Inglaterra, às 21h, no Estádio Azteca, no México.
A partida entre os mexicanos e os ingleses era o principal motivo de preocupação da Fifa por conta das condições climáticas de chuva intensa e tempestades previstas para o horário da partida na Cidade do México. Pelo protocolo da Fifa, raios em um raio de 13 km do estádio do jogo paralisa a partida que pode ser adiada em no mínimo 30 minutos.
A Fifa estudou adiantar a partida para 12h no horário de Brasília (10h no horário local) para evitar as condições climáticas. E o horário da partida entre Brasil e Noruega poderia ser adiado em uma hora para não haver jogos de mata-mata simultâneos.
As comissões técnicas das seleções chegaram a ser avisadas da possibilidade de mudança, mas a programação original foi mantida.
EM UM SÓ LUGAR