Fifa toma decisão sobre documentos do plano de investimento privado da Copa do Mundo

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, escreveu a todos os membros do Conselho, convidando-os a consultar documentos importantes relacionados à proposta fracassada da Fifa Forward Enterprise (FFE) — mas apenas pessoalmente, sob condições rigorosas, na sede da Fifa em Zurique. Os membros do Conselho têm duas semanas para registrar seu interesse.

A medida veio quando expirou o prazo da Uefa para que a Fifa respondesse a uma carta de 42 perguntas enviada em 19 de outubro, cobrindo a controvérsia da FFE e outras preocupações de governança. A Fifa classificou esse prazo de duas semanas como “inviável”, citando seu foco na organização da primeira Copa do Mundo Sub-15 no Azerbaijão e processos judiciais em curso nos EUA que criaram “limites legais” em torno da divulgação de documentos.

O plano da FFE, anunciado no final de julho de 2026, buscava levantar até 4,2 bilhões de dólares com a venda de uma participação de 20% em uma nova subsidiária comercial — avaliada em 20 bilhões de dólares — que administraria os direitos das Copas do Mundo masculina e feminina e do Mundial de Clubes A Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, irmão do genro de Trump, Jared Kushner, foi designada como investidora principal sem um processo de licitação competitivo. A carta da Uefa de outubro de 2026 questionou especificamente como a Thrive foi selecionada, quais critérios foram aplicados, quem tomou a decisão e como qualquer conflito de interesse foi avaliado, dado os vínculos da Thrive com a família do laureado com o Prêmio da Paz da Fifa.

O plano entrou em colapso em 1º de agosto, depois que a Uefa ameaçou um boicote total às competições da Fifa, e a Confederação Asiática de Futebol e a CONCACAF também condenaram a proposta. O conselheiro sênior da Fifa Carlos Cordeiro renunciou por causa do assunto. Em uma reunião do Conselho da Fifa em 15 de outubro, Infantino pediu desculpas por não ter comunicado o plano adequadamente, mas não satisfez totalmente os membros europeus, que foram subsequentemente solicitados a enviar mais perguntas por escrito.

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A Uefa desde então buscou ações legais em várias frentes. Em agosto, apresentou pedidos em tribunais federais dos EUA no sul da Flórida e em Manhattan buscando a produção de provas de entidades da Fifa e da Thrive Capital Management, respectivamente, como parte de uma planejada denúncia criminal suíça contra Infantino por suposta má gestão financeira sob o Artigo 158 do Código Penal Suíço. Advogados da Uefa descreveram a cifra de 4,2 bilhões de dólares como um potencial “preço fraudulentamente fora do mercado promovido por Infantino para seu próprio benefício”.

Por ora, os documentos disponibilizados aos membros do Conselho dizem respeito exclusivamente à FFE. A Fifa indicou que uma resposta mais ampla às 42 perguntas restantes virá em momento oportuno. A próxima reunião agendada do Conselho da Fifa é em 16 de dezembro, e o prazo para inscrição de candidaturas para a eleição presidencial da Fifa de março de 2027 — na qual a Uefa prometeu apresentar um desafiante a Infantino — é 18 de novembro.

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(Com AFP)