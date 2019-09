Fifa The Best: como assistir ao prêmio de melhor do mundo

A Fifa entrega o prêmio de melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, 23, a partir das 14h30 (de Brasília), em cerimônia realizada no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. O evento será televisionado no Brasil pelos canais ESPN e SporTV.

Os candidatos ao prêmio principal do The Best deste ano são Cristiano Ronaldo, da Juventus, Lionel Messi, do Barcelona, e Virgil Van Dijk, do Liverpool. Cada um dos três melhores do ano tem seu trunfo para vencer a honraria, que pode desempatar o duelo de prêmios entre o português e o argentino – ambos têm cinco. O holandês, por sua vez, pode se tornar o segundo zagueiro da história, depois de Fabio Cannavaro, em 2006, a levar o troféu para casa.

Os candidatos ao The Best 2019

The Best (masculino)

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool

Fifa The Best (feminino)

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC

Melhor técnico (masculino)

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur

Melhor técnico (feminino)

Jill Ellis (USA) – Estados Unidos

Phil Neville (ENG) – Inglaterra

Sarina Wiegman (HOL) – Holanda

Melhor goleiro

Alisson (BRA) – Liverpool

Ederson (BRA) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelona

Melhor goleira

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburg

Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atletico Madrid

Prêmio Puskás

Lionel Messi (ARG) – Real Betis v FC Barcelona [La Liga] (17 de março de 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate v Racing Club [Campeonato Argentino] (10 de fevereiro de 2019)

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC v Ferencváros TC [Campeonato Húngaro] (16 de fevereiro de 2019)

Melhor fã

Silvia Grecco (BRA)

Torcida holandesa na Copa do Mundo feminina

Justo Sánchez (URU)