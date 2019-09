Fifa The Best: acompanhe ao vivo a premiação do melhor jogador do mundo

zoom_out_map 1 /12 Lionel Messi no prêmio The Best FIFA, em Milão (Luca Bruno/AP)

A Fifa entrega o prêmio de melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, 23, a partir das 14h30 (de Brasília), em cerimônia realizada no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. Os candidatos ao prêmio principal do The Best deste ano são Cristiano Ronaldo, da Juventus, Lionel Messi, do Barcelona, e Virgil Van Dijk, do Liverpool. Cada um dos três melhores do ano tem seu trunfo para vencer a honraria, que pode desempatar o duelo de prêmios entre o português e o argentino – ambos têm cinco. O holandês, por sua vez, pode se tornar o segundo zagueiro da história, depois de Fabio Cannavaro, em 2006, a levar o troféu para casa.

Na categoria feminina, disputam Lucy Bronze, do Lyon, e as campeões mundiais com a seleção americana, Alex Morgan, do Orlando Pride, e Megan Rapinoe, do Reign FC. Entre os principais prêmios da noite, Pep Guardiola, Jürgen Klopp e Mauricio Pochettino são os candidatos a melhor técnico da temporada, enquanto Alisson, Ederson e Marc Ter Stegen brigam pelo título inédito de melhor goleiro.

Acompanhe ao vivo a cerimônia do Fifa The Best:

16h08 – A holandesa Sari van Veenendaal, finalista da Copa do Mundo e arqueira do Atlético de Madrid, vence o prêmio de melhor goleira do mundo.

16h02 – Silvia Grecco: “Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar esse prêmio com o senhor Justo Sánchez (concorrente na categoria de melhor fã), que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Sinta-se homenageado. Nickollas, aqui tem muitos jogadores importantes e estamos aqui representando o Brasil e a todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida das pessoas. Pelo simples gesto de narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de rodar o mundo com a nossa história. Hoje, posso falar para o mundo para o futebol que os deficientes existem, que precisam de oportunidades”.

16h00 – A brasileira Silvia Grecco venceu a categoria de melhor fã. Ela ficou conhecida por narrar jogos do Palmeiras ao filho Nickollas, fã do clube, que não enxerga.

15h54: Klopp: “O que posso dizer? Preciso agradecer muita gente, primeiramente à minha família. O povo da minha cidade provavelmente não esperava que eu estivesse aqui hoje. Obrigado ao meu espetacular clube e aos donos do Liverpool. Um técnico só pode ser tão bom quanto seu time, então tenho muito orgulho e gratidão aos meus jogadores. Não entendo nada sobre prêmio individuais, por isso estou aqui por muita gente”

15h53: O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, é eleito o melhor técnico do ano.

15h49 – O húngaro Dániel Zsóri, do Ferencváros TC, venceu o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, marcado na partida entre Debrecen FC v Ferencváros TC, pelo Campeonato Húngaro, em 16 de fevereiro de 2019.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen! 👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time…#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) September 23, 2019

15h47 – Os indicados aos prêmios da noite italiana estão sendo apresentados. Megan Rapinoe foi parabenizada pela apresentadora pelo discurso em defesa da igualdade racial e de gênero, depois do título mundial com os Estados Unidos.

15h45 – O ex-jogador holandês Ruud Gullit e a apresentadora italiana llaria D’Amico são os responsáveis por guiar a cerimônia do The Best

15h35 – Fim do tapete verde da Fifa. Vai começar a cerimônia do The Best.

15h30 – Ausência de Cristiano Ronaldo e Pep Guardiola

Cristiano Ronaldo, indicado ao prêmio de melhor do mundo não compareceu ao evento. O português se recupera de lesão e, inclusive, está fora do próximo jogo da Juventus, contra o Brescia, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, também não compareceu ao evento, mas ainda não divulgou o motivo.

José Mourinho no prêmio The Best FIFA José Mourinho no prêmio The Best FIFA

15h20 – O técnico José Mourinho, ainda desempregado depois de demissão no Manchester United, está presente em Milão para acompanhar a cerimônia do The Best.

15h15 – Favorito ao inédito prêmio de melhor goleiro do mundo, Alisson é mais um dos craques a chegar para a cerimônia. “É uma honra para mim estar ao lado de grandes nomes do futebol. É uma condecoração individual por um grande trabalho coletivo que tivemos na última temporada. Representar meu clube e meu país é sempre um motivo de alegria”

15h11: Jürgen Klopp e Virgil Van Dijk chegam no tapete verde: “Ele merece muito estar aqui, é um treinador fantástico”, disse o zagueiro. “Virgil merece o prêmio porque fez atuações fantásticas na temporada. Praticamos bastante esse discurso antes de vir (risos)”, comentou o técnico.

Megan Rapinoe no prêmio The Best FIFA, em Milão Megan Rapinoe no prêmio The Best FIFA, em Milão

15h09 – Megan Rapinoe, candidata a melhor do mundo: “Isso tudo é surreal, desde a final da Copa do Mundo. Para mim, significa um trabalho em conjunto com as minhas companheiras, sem elas eu não estaria aqui. É uma honra e um sonho de criança poder concorrer ao prêmio de melhor do mundo. No masculino, acho que votaria no Virgil.

Modric no prêmio The Best FIFA, em Milão Modric no prêmio The Best FIFA, em Milão

15h00 – Atual vencedor do The Best, Luka Modric chega ao Teatro alla Scala: “É ruim não disputar o prêmio novamente, mas estou feliz por estar aqui. Os três jogadores que concorrem neste ano tiveram uma grande temporada, quem vencer vai ser merecedor.

Marcelo e sua esposa Clarice Alves e seus filhos Enzo e Liam no prêmio The Best FIFA Marcelo e sua esposa Clarice Alves e seus filhos Enzo e Liam no prêmio The Best FIFA

14h58 – Marcelo: “Todos os anos eu dou o máximo de mim para ganhar títulos e fazer uma boa temporada. Estar aqui é a prova do valor de se esforçar muito. Sinto um respeito muito grande por estar aqui, por estar entre os melhores”.

Mauricio Pochettino no prêmio The Best FIFA Mauricio Pochettino no prêmio The Best FIFA

14h55 – Mauricio Pochettino: “É uma honra ser indicado ao prêmio de melhor técnico com Pep Guardiola e Klopp e representar o tottenham. Acho que acreditar nos jogadores e nas suas ideias é o segredo, mas precisamos nos esforçar para conseguir chegar à final novamente e quem sabe ganhar”.

Ronaldo no prêmio The Best FIFA Ronaldo no prêmio The Best FIFA

14h53 – “Ronaldo Fenômeno: “Eles são ótimos, são fenômenos. Messi já tem cinco e Cristiano também. Van Dijk ainda não tem nenhum e é espetacular, acho que chegou a hora dele”.

14h41 – Marta: “É sempre bom estar aqui, porque é um momento especial. Estamos conseguindo implantar cada vez mais o futebol feminino junto com o masculino. O momento é propício, tivemos um sucesso muito grande com a Copa, foi bem divulgado, bateu recorde de audiência e aproveitamos isso para usar nossas vozes. O cenário é cada vez melhor para o futebol feminino. Quanto ao prêmio, torço pela Morgan porque ela joga conosco no Orlando Pride, mas o momento é da Rapinoe, ela foi artilheira e melhor jogadora da Copa.

Marta no prêmio The Best FIFA Marta no prêmio The Best FIFA

14h36 – Jill Ellis, técnica da seleção feminina dos Estados Unidos: “Está sendo uma ótima jornada para nós, americanas. Ganhamos o Mundial e agora temos duas representantes entre as melhores, Megan e Alex, e também concorro a melhor técnica. É fantástico”.

Jill Ellis, técnica campeã mundial com os Estados Unidos Jill Ellis, técnica campeã mundial com os Estados Unidos

14h20 – Samuel Eto’o chega no evento e fala sobre a sua preferência para o The Best: “Cristiano Ronaldo sempre faz muitos gols, Van Dijk teve uma grande temporada, mas meu favorito é o Messi”

Samuel Eto’o no prêmio The Best FIFA Samuel Eto’o no prêmio The Best FIFA

14h14 – Ex-jogadores chegam ao Teatro alla Scala para a cerimônia. Entre eles, os brasileiros Júlio Baptista, Júlio César e Roberto Carlos.

14h08 – Confira a lista dos indicados aos prêmios entregues pela Fifa:

The Best (masculino)

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool

Fifa The Best (feminino)

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC

Melhor técnico (masculino)

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur

Melhor técnico (feminino)

Jill Ellis (USA) – Estados Unidos

Phil Neville (ENG) – Inglaterra

Sarina Wiegman (HOL) – Holanda

Melhor goleiro

Alisson (BRA) – Liverpool

Ederson (BRA) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelona

Melhor goleira

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburg

Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atletico Madrid

Prêmio Puskás

Lionel Messi (ARG) – Real Betis v FC Barcelona [La Liga] (17 de março de 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate v Racing Club [Campeonato Argentino] (10 de fevereiro de 2019)

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC v Ferencváros TC [Campeonato Húngaro] (16 de fevereiro de 2019)

Melhor fã

Silvia Grecco (BRA)

Torcida holandesa na Copa do Mundo feminina

Justo Sánchez (URU)