Fifa suspende cartão vermelho e EUA terá artilheiro contra a Bélgica

A Fifa suspendeu a punição por cartão vermelho do americano Folarin Balogun, que poderá enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As informações são do The Athletic.

O atacante foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina pela fase de 16 avos e deveria cumprir suspensão automática nas oitavas. No entanto, há uma previsão de exceções no artigo 27 do código disciplinar da entidade.

Com três gols, Balogun é o principal artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. A partida decisiva dos anfitriões acontece nessa segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.

A seleção brasileira também já foi beneficiada, na Copa de 1962. Garrincha foi expulso na semifinal contra o Chile, mas como não existia cartão à época, o jogador precisava passar por um julgamento do comitê da Fifa. A votação terminou com o brasileiro absolvido por 5 a 2 e o Brasil bicampeão.

Publicidade