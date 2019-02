Fifa nega que Morumbi esteja fora da Copa de 2014

A Fifa negou nesta terça-feira que o Morumbi esteja fora da Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. A informação havia sido divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, que citou um “alto executivo” da federação como fonte. Segundo a publicação, o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, viria ao país com a missão de confirmar a notícia sobre a exclusão do estádio na competição.

“Os assuntos relacionados ao estádio são de ordem técnica. O projeto apresentado pelo Morumbi está apto a receber jogos da fase de grupos e das oitavas de final da Copa do Mundo”, informou a Fifa à rádio France.

Em comunicado, a federação ainda disse que repassou ao São Paulo os pontos que necessitam de melhoria para que possa receber jogos mais importantes, como semifinais, e negou também que a visita de Valcke ao país tenha relação com o veto ao estádio.

(Com Agência Estado)