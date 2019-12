Fifa muda local da disputa Flamengo-Liverpool pelo Mundial de Clubes

A Fifa informou neste sábado, 7, que três jogos do Mundial de Clubes de 2019 se darão no Estádio Internacional Califa, no Catar, por causa do adiamento da inauguração do Estádio Cidade Educação para o início de 2020. Entre as disputas que mudarão de casa está a do Flamengo contra o britânico Liverpool, no próximo dia 18, na semi-final do campeonato.

A final do Mundial de Clubes e a disputa pelo terceiro lugar também se darão no Estádio Internacional Califa, no dia 21. A arena tem capacidade para mais de 45.000 torcedores e foi reaberta em 2017, depois de uma ampla reforma para a Copa do Mundo de 2022. “O estádio está complemente operacional no momento e abrigou multidões durante a Copa Árabe de Golfe, que está em curso. Também está a curta distância da estação de metrô mais próxima, tornando fácil para os torcedores chegar e deixar o local”, informou a Fifa.

Segundo a federação, o Estádio Cidade Educação está igualmente completo, mas as certificações para seu uso não saíram a tempo. A arena passará por alguns testes de capacidade somente depois dos três jogos da final do Mundial de Clubes. A arena, entretanto, estará pronta para hospedar jogos em 2020. Dois anos depois, será a sede das quartas de final da Copa do Mundo.

Segundo a Fifa, os torcedores que já compraram ingressos para a partida Flamengo-Liverpool e para a final do Mundial de Clubes não precisarão trocá-los. Com os mesmos tíquetes, eles terão acesso aos lugares da mesma categoria. As datas e horários desses jogos continuam as mesmas.