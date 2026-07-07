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Esporte

Fifa investiga torcedores argentinos por episódio de racismo contra influenciador

Streamer foi hostilizado por parte da torcida da Argentina enquanto transmitia partidas da Copa

Por Maria Trombini 7 jul 2026, 23h20
Jovem negro de cabelo crespo, vestindo camisa de futebol vermelha com o escudo do Egito, sorri amplamente para a câmera, com os braços abertos em gesto de acolhimento. Ele está em um estádio, com a arquibancada azul e torcedores ao fundo
ATLANTA, GEORGIA - JULY 7: American influencer IShowSpeed attends the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 7, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images) (Sebastian Frej/Getty Images)
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Fifa investiga torcedores argentinos por episódio de racismo contra influenciador Priorize VEJA no Google

A Fifa abriu uma investigação para apurar um episódio de racismo contra o influenciador norte-americano IShowSpeed durante a Copa do Mundo de 2026. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami, durante a partida entre Argentina e Cabo Verde.

Vestindo a camisa da seleção cabo-verdiana, o streamer, cujo nome verdadeiro é Darren Jason Watkins Jr., foi hostilizado por parte da torcida argentina. Imagens publicadas em seu canal no YouTube mostram uma discussão com uma torcedora nas arquibancadas e circularam amplamente nas redes sociais.

 

Após a repercussão do caso, a Fifa informou que tomou conhecimento das imagens e abriu uma investigação oficial. A entidade afirmou que “iniciou imediatamente uma investigação”, mas não divulgou detalhes sobre o torcedor envolvido nem informou, até o momento, se houve alguma punição.

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IShowSpeed acumula mais de 57 milhões de inscritos no YouTube e 53 milhões de seguidores no TikTok. Durante a Copa do Mundo, o influenciador tem transmitido partidas ao vivo diretamente dos estádios e já recebeu participações do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do ex-atacante Zlatan Ibrahimović em algumas de suas transmissões.

Apesar da investigação, o streamer voltou a ser alvo de ataques racistas. Nesta terça-feira (7), durante a partida entre Egito e Argentina, em Atlanta, IShowSpeed transmitia o jogo ao vivo quando foi novamente hostilizado por torcedores argentinos que comemoravam a virada da seleção sul-americana.

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Em um vídeo que viralizou nas redes sociais e gerou indignação entre os internautas, um dos torcedores apontou para o influenciador e imitou gestos de macaco.

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Amigo de IShowSpeed, o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro usou seu perfil nas redes cobrar providências da Fifa e pedir punições mais rígidas aos torcedores envolvidos.

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