Fifa investiga torcedores argentinos por episódio de racismo contra influenciador

A Fifa abriu uma investigação para apurar um episódio de racismo contra o influenciador norte-americano IShowSpeed durante a Copa do Mundo de 2026. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami, durante a partida entre Argentina e Cabo Verde.

Vestindo a camisa da seleção cabo-verdiana, o streamer, cujo nome verdadeiro é Darren Jason Watkins Jr., foi hostilizado por parte da torcida argentina. Imagens publicadas em seu canal no YouTube mostram uma discussão com uma torcedora nas arquibancadas e circularam amplamente nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, a Fifa informou que tomou conhecimento das imagens e abriu uma investigação oficial. A entidade afirmou que “iniciou imediatamente uma investigação”, mas não divulgou detalhes sobre o torcedor envolvido nem informou, até o momento, se houve alguma punição.

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IShowSpeed acumula mais de 57 milhões de inscritos no YouTube e 53 milhões de seguidores no TikTok. Durante a Copa do Mundo, o influenciador tem transmitido partidas ao vivo diretamente dos estádios e já recebeu participações do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do ex-atacante Zlatan Ibrahimović em algumas de suas transmissões.

Apesar da investigação, o streamer voltou a ser alvo de ataques racistas. Nesta terça-feira (7), durante a partida entre Egito e Argentina, em Atlanta, IShowSpeed transmitia o jogo ao vivo quando foi novamente hostilizado por torcedores argentinos que comemoravam a virada da seleção sul-americana.

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Argentino fazendo gesto racista “macaco” para o influenciador americano IShowSpeed, o Speed, após a classificação da Seleção Argentina para quartas de final da Copa. 📽️Speed/live pic.twitter.com/xaDnhJ4WQi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 7, 2026

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais e gerou indignação entre os internautas, um dos torcedores apontou para o influenciador e imitou gestos de macaco.

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Amigo de IShowSpeed, o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro usou seu perfil nas redes cobrar providências da Fifa e pedir punições mais rígidas aos torcedores envolvidos.

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