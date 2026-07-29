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Esporte

Fifa investiga os envolvidos na confusão após jogo da final da Copa

Gavi, Paredes, Molina e Almada foram citados pelo Comitê de Ética da entidade de futebol

Por Gabriel Bussolotti Silveira 29 jul 2026, 16h37 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h27
Dois jogadores de futebol, um de camisa azul e outro de camisa listrada azul e branca, se agarram em campo, enquanto outros jogadores e membros da comissão técnica observam ao redor
Confusão entre jogadores na final da Copa do Mundo de 2026 (Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
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Fifa investiga os envolvidos na confusão após jogo da final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa abriu um processo contra a Argentina e jogadores que participaram da final da Copa do Mundo, de acordo com comunicado divulgado pela entidade de futebol mundial nesta quarta-feira, 29. A Associação de Futebol Argentina (AFA) e os jogadores Pablo Martín Páez Gavira, o Gavi, da Espanha, e Leandro Paredes, Nahuel Molina e Thiago Almada – além do Roberto Ayala, auxiliar técnico do Lionel Scaloni –, do outro país finalista, estão sendo investigados.

Segundo o comunicado da Fifa, a AFA está sendo processada por possíveis violações dos artigos 13, 14, 15 e 17. As acusações envolvem o uso de evento esportivo para manifestações de natureza não esportiva, a má conduta da equipe, discriminação e ofensas racistas e o descumprimento da ordem e segurança nas partidas.

O processo envolvendo os jogadores, por outro lado, foi aberto após o Comitê Disciplinar da Fifa receber o relatório do Promotor de Disciplina e Ética sobre incidentes ocorridos durante a final da Copa do Mundo. Gavi, Paredes Molina, Almada e Ayala estão sendo acusados de violações do artigo 14, que prevê agressão e conduta antidesportiva.

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Confira o comunicado da Fifa na íntegra:

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“O Comitê Disciplinar da FIFA adotou as seguintes medidas em relação a incidentes na Copa do Mundo da FIFA 2026™:

Associação de Futebol da Argentina

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O Comitê Disciplinar da FIFA abriu um processo contra a Associação de Futebol da Argentina por possíveis violações do artigo 13, parágrafo 2, alínea c) (uso de evento esportivo para manifestações de natureza não esportiva), artigo 14, parágrafo 5 (má conduta da equipe), artigo 15 (discriminação e ofensas racistas) e artigo 17 (ordem e segurança nas partidas) do Código Disciplinar da FIFA, em razão de cânticos e gestos discriminatórios, atrasos no início das partidas, descumprimento de protocolos de jogo e segurança, exibição de mensagens inadequadas pela equipe e pelos espectadores e arremesso de objetos por parte dos espectadores em diversas partidas da seleção da Argentina na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada e Roberto Ayala (todos da ARG) e Pablo Martín Páez Gavira (ESP)

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O Comitê Disciplinar da FIFA recebeu o relatório do Promotor de Disciplina e Ética designado sobre incidentes ocorridos durante a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 (Espanha x Argentina) e, seguindo a recomendação nele contida, abriu processos disciplinares — por possíveis violações do artigo 14, parágrafo 1, alínea i) do Código Disciplinar da FIFA (agressão) — contra os jogadores argentinos Nahuel Molina (duas infrações: uma consumada e uma tentada) e Leandro Paredes (três infrações) e o membro da comissão técnica argentina Roberto Ayala (uma infração). Também foram abertos processos disciplinares — por possíveis violações do artigo 14, parágrafo 1, alínea b) do Código Disciplinar da FIFA (conduta antidesportiva) — contra os jogadores argentinos Nahuel Molina (uma infração) e Thiago Almada (uma infração) e o jogador espanhol Pablo Martín Páez Gavira (uma infração).

Em conformidade com o Código Disciplinar da FIFA, os envolvidos tiveram a oportunidade de apresentar sua posição; posteriormente, uma decisão será proferida pelo Comitê Disciplinar da FIFA no devido tempo.”.

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