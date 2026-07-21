Fifa e Espanha apagam Trump de fotos oficiais do título da Copa do Mundo
Imagens foram registradas durante premiação após final contra Argentina
Donald Trump participou da cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo de 2026, entregou as medalhas aos campeões do torneio e permaneceu no palco no início da comemoração da seleção da Espanha. No entanto, o presidente dos Estados Unidos ficou de fora das fotos oficiais divulgadas posteriormente pela Fifa e pela Federação Espanhola de Futebol.
Antes de o capitão Rodri erguer a taça, Trump conversou com o volante e permaneceu ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Após o início da celebração, ambos deixaram o palco. Nas imagens publicadas pelas entidades nas redes sociais, o republicano não aparece ou surge apenas parcialmente, com enquadramentos que priorizam os jogadores espanhóis.
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O episódio lembrou a final do Mundial de Clubes de 2025, quando Trump também permaneceu no pódio após a entrega do troféu ao Chelsea e precisou ser retirado por Infantino para que a equipe pudesse celebrar o título.
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