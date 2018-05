Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo da Rússia

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a música oficial da Copa do Mundo da Rússia. A canção Live it Up é interpretada pelo cantor americano Nicky Jam, artista de origem dominicana e porto-riquenha.

A música também conta com a participação do ator e rapper americano Will Smith e pela cantora kosovar de origem albanesa Era Istrefi. Live it Up tem trechos cantados em inglês e em espanhol.

Com produção do DJ Diplo, a Fifa espera repetir os sucessos de We Are One (Ole Ola), intepretada em 2014 por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, e Waka Waka (This Time for Africa), interpretada por Shakira na Copa de 2010.

Faltam 20 dias para a Copa do Mundo, que será aberta em 14 de junho, com um jogo entre Rússia e Arábia Saudita, às 12 horas (horário de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou.