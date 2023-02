Fifa define alocação de vagas para o Mundial de Clubes de 2025

O conselho técnico da Fifa (Federação Internacional de Futebol) aprovou nesta terça-feira (14) como serão alocadas as vagas para a edição de 2025 do Mundial de Clubes, a primeira com 32 participantes.

Segundo nota divulgada pela entidade, a divisão foi decidida de forma unânime, com equipes da América do Sul ficando com seis vagas, da Ásia com quatro, da África com quatro, da América do Norte e Central com quatro, da Oceania com uma, da Europa com 12 e do país-sede do torneio com uma.

Em dezembro de 2022, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou a decisão de ampliar o número de participantes do Mundial a partir do ano de 2025, oportunidade na qual a competição será disputada nos meses de junho e julho.

Na última edição do Mundial, disputada no Marrocos, o Real Madrid (Espanha) ficou com o título após derrotar, por 5 a 3, o Al-Hilal (Arábia Saudita), equipe que bateu o Flamengo nas semifinais da competição.

A próxima edição do torneio terá como sede, pela primeira vez na história, a Arábia Saudita. Os jogos serão disputados entre 12 e 22 de dezembro de 2023.

Com Agência Brasil

