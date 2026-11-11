Fifa: Blatter chama Infantino de ‘ditador’ e sugere enviá-lo ‘para a psiquiatria’

O ex-presidente da Fifa, Sepp Blatter, criticou duramente o atual mandatário, Gianni Infantino, chamando seu sucessor de “ditador” e sugerindo que ele precisa de ajuda psiquiátrica, em entrevista à revista alemã Der Spiegel publicada nesta quarta-feira, 11.

Blatter, de 90 anos, criticou a decisão de Infantino de criar o “Prêmio da Paz da Fifa” para o presidente dos EUA, Donald Trump, às vésperas da Copa do Mundo deste ano, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele também criticou os planos de Infantino — propostos após a Copa do Mundo — de vender parte dos direitos comerciais da competição, ideia que acabou sendo descartada após uma forte reação negativa.

“A Fifa está sofrendo. Atualmente, ela é liderada por uma pessoa que se deixou cegar”, disse Blatter à revista alemã. O Prêmio da Paz, segundo ele, foi algo “constrangedor”. “Por que ele faria uma coisa dessas?”, questionou Blatter. “Infantino concede um prêmio da paz a alguém que, pouco tempo depois, declara guerra ao Irã? Isso é loucura.”

Blatter afirmou que foi fácil para Infantino garantir apoio para sua própria reeleição junto às federações nacionais de futebol. “‘Se vocês votarem em mim’, ele diz às associações nacionais, ‘receberão muito mais dinheiro do que antes’.”

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“Ele é um ditador. Pessoas dentro da Fifa me contam que ninguém tem permissão para usar o elevador com ele. Ele é ‘intocável’.”

Ao comentar os planos de Infantino de vender direitos da Copa do Mundo, Blatter declarou: “Infantino não conhece mais limites. Ele não entende nada disso. Quer dizer, talvez Infantino devesse ser enviado a uma ala psiquiátrica um dia.”

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Presidente da Fifa a partir de 1998, Blatter renunciou ao cargo em 2015, em meio a um escândalo e acusações de corrupção — incluindo a suspeita de que teria tentado comprar votos para sua eleição.

Ele chegou a enfrentar acusações formais, mas acabou sendo inocentado em dois julgamentos; ainda assim, foi banido do futebol pelo Comitê de Ética da Fifa.

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Blatter disse à revista que “não tem arrependimentos” em relação ao período em que esteve à frente da organização. O suíço também criticou a decisão da Fifa de anular um cartão vermelho aplicado ao atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, após uma intervenção de Trump antes de uma partida decisiva na Copa do Mundo deste verão. “O cartão vermelho. Isso é o pior. Estatutos podem ser interpretados. Mas as regras do jogo devem valer para todos; não se pode interpretá-las.”

O dirigente japonês Kozo Tashima anunciou planos de concorrer contra Infantino em sua tentativa de reeleição, mas Blatter apontou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, como sua escolha para assumir a Fifa. “Não importa quem está concorrendo. O que importa é que o atual presidente não seja reeleito.”

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“Coe também foi presidente do Comitê de Ética da Fifa. Ele tem uma personalidade forte. Um presidente vindo do berço do futebol, a Inglaterra, seria uma boa escolha.”

Blatter afirmou que não fala com Infantino desde o início de 2016. A AFP entrou em contato com a Fifa em busca de um posicionamento.

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(Com AFP)