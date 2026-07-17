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Esporte

Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após semifinais; confira lista

Messi assume liderança no quesito de criatividade e trio espanhol na defesa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 09h20 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h56
Jogador de futebol com camisa branca e shorts vinho dribla a bola com o pé direito, enquanto um jogador de camisa azul tenta interceptar. Outros jogadores e um árbitro de camisa rosa estão ao fundo, em um campo de grama verde durante uma partida
Rodri segue como melhor jogador defensivo na Copa nos rankings da Fifa (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após semifinais; confira lista Priorizar nos meus resultados Google

Com o encerramento das semifinais, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Apesar da derrota, o francês Mbappé segue na liderança no setor ofensivo. Os finalistas Rodri, da Espanha, e Messi, da Argentina, são os primeiros colocados no quesito defensivo e criativo, respectivamente. 

Ataque

O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação, mas não disputará a final da Copa do Mundo. Na semifinal, o camisa 10 parou na defesa espanhola e a sua seleção foi derrotada por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro.

O argentino Lionel Messi reassumiu a segunda colocação com duas assistências na vitória de virada sobre a Inglaterra por 2 a 1. Seu adversário Jude Bellingham caiu para a terceira posição. 

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Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Jr.

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  1. Kylian Mbappé (França) – 8.92
  2. Lionel Messi (Argentina) – 8.62
  3. Jude Bellingham (Inglaterra) – 8.21
  4. Erling Haaland (Noruega) – 7.74
  5. Charles De Ketelaere (Bélgica) – 7.30
  6. Ousmane Dembélé (França) – 7.20
  7. Vinícius Júnior (Brasil) – 7.17
  8. Johan Manzambi (Suíça) – 7.10
  9. Julián Quiñones (México) – 7.05
  10. Harry Kane (Inglaterra) – 6.91

Criatividade

O francês Michael Olise perdeu a liderança no quesito criativo. Com as duas assistências contra a Inglaterra, Lionel Messi assumiu a primeira colocação. Adversários de Messi na final, Lamine Yamal e Dani Olmo aparecem na sexta e oitava colocação, respectivamente. 

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  1. Lionel Messi (Argentina) – 8.41
  2. Michael Olise (França) – 8.22
  3. Jérémy Doku (Bélgica) – 7.77
  4. Kylian Mbappé (França) – 7.70
  5. Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.67
  6. Lamine Yamal (Espanha) – 7.46
  7. Roberto Alvarado (México) – 7.33
  8. Dani Olmo (Espanha) – 7.30
  9. Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.28
  10. Morgan Rogers (Inglaterra) – 7.13

Defesa

Os espanhóis Rodri e Pedro Porro continuaram nas primeiras colocações e o seu compatriota Pau Cubarsí subiu seis posições e completa o top 3. O outro zagueiro titular da La Roja, Aymeric Laporte, está em oitavo lugar. O argentino Cristian Romero é o único finalista do lado sul-americano no top 10. 

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  1. Rodri (Espanha) – 8.03
  2. Pedro Porro (Espanha) – 7.69
  3. Pau Cubarsí (Espanha) – 7.50
  4. Aurélien Tchouaméni (França) – 7.36
  5. Cristian Romero (Argentina) – 7.34
  6. Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.33
  7. Dayot Upamecano (França) – 7.29
  8. Aymeric Laporte (Espanha) – 7.28
  9. Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.13
  10. Chris Richards (EUA) – 6.99
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Fifa
Kylian Mbappé
Lionel Messi
Vinícius Junior
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