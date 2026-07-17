Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após semifinais; confira lista
Messi assume liderança no quesito de criatividade e trio espanhol na defesa
Com o encerramento das semifinais, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Apesar da derrota, o francês Mbappé segue na liderança no setor ofensivo. Os finalistas Rodri, da Espanha, e Messi, da Argentina, são os primeiros colocados no quesito defensivo e criativo, respectivamente.
Ataque
O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação, mas não disputará a final da Copa do Mundo. Na semifinal, o camisa 10 parou na defesa espanhola e a sua seleção foi derrotada por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro.
O argentino Lionel Messi reassumiu a segunda colocação com duas assistências na vitória de virada sobre a Inglaterra por 2 a 1. Seu adversário Jude Bellingham caiu para a terceira posição.
Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Jr.
- Kylian Mbappé (França) – 8.92
- Lionel Messi (Argentina) – 8.62
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 8.21
- Erling Haaland (Noruega) – 7.74
- Charles De Ketelaere (Bélgica) – 7.30
- Ousmane Dembélé (França) – 7.20
- Vinícius Júnior (Brasil) – 7.17
- Johan Manzambi (Suíça) – 7.10
- Julián Quiñones (México) – 7.05
- Harry Kane (Inglaterra) – 6.91
Criatividade
O francês Michael Olise perdeu a liderança no quesito criativo. Com as duas assistências contra a Inglaterra, Lionel Messi assumiu a primeira colocação. Adversários de Messi na final, Lamine Yamal e Dani Olmo aparecem na sexta e oitava colocação, respectivamente.
- Lionel Messi (Argentina) – 8.41
- Michael Olise (França) – 8.22
- Jérémy Doku (Bélgica) – 7.77
- Kylian Mbappé (França) – 7.70
- Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.67
- Lamine Yamal (Espanha) – 7.46
- Roberto Alvarado (México) – 7.33
- Dani Olmo (Espanha) – 7.30
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.28
- Morgan Rogers (Inglaterra) – 7.13
Defesa
Os espanhóis Rodri e Pedro Porro continuaram nas primeiras colocações e o seu compatriota Pau Cubarsí subiu seis posições e completa o top 3. O outro zagueiro titular da La Roja, Aymeric Laporte, está em oitavo lugar. O argentino Cristian Romero é o único finalista do lado sul-americano no top 10.
- Rodri (Espanha) – 8.03
- Pedro Porro (Espanha) – 7.69
- Pau Cubarsí (Espanha) – 7.50
- Aurélien Tchouaméni (França) – 7.36
- Cristian Romero (Argentina) – 7.34
- Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.33
- Dayot Upamecano (França) – 7.29
- Aymeric Laporte (Espanha) – 7.28
- Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.13
- Chris Richards (EUA) – 6.99
EM UM SÓ LUGAR