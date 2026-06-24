Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após segunda rodada; confira lista
Alemão supera Messi no ataque; Vinícius Jr. sobe de posição e é o único brasileiro no top 10
Após a segunda rodada da fase de grupos, o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo foi atualizado pela Fifa. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. O alemão Deniz Undav assumiu a ponta no setor ofensivo, superando Lionel Messi. Vinícius Jr. continua como o único representante brasileiro no top 10.
Ataque
Houve mudança de liderança no ranking de melhores jogadores no ataque. Deniz Undav subiu dez posições após sair do banco e marcar os dois gols da vitória alemã por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Ele ultrapassou o então líder, Lionel Messi que também marcou os dois gols da sua seleção na vitória argentina por 2 a 0 sobre a Áustria.
Vinícius Jr. continua sendo o único representante brasileiro na lista na quinta posição. Com um gol e participação nos outros dois gols da vitória por 3 a 0 contra o Haiti, o atacante subiu quatro posições em relação a lista da primeira rodada.
- Deniz Undav (8,93) – Alemanha
- Lionel Messi (8,36) – Argentina
- Kylian Mbappé (8,08) – França
- Erling Haaland (7,25) – Noruega
- Vinícius Júnior (7,17) – Brasil
- Crysencio Summerville (7,16) – Holanda
- Maxi Araújo (6,91) – Uruguai
- Cyle Larin (6,88) – Canadá
- Elijah Just (6,85) – Nova Zelândia
- Brian Brobbey (6,69) – Holanda
Criatividade
O destaque no quesito criativo foi Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com três assistências em dois jogos, assim como Isak, da Suécia, na quinta posição da lista. Líder na primeira rodada, o lateral iraniano Ramin Rezaeian caiu para a sexta posição.
O brasileiro melhor colocado neste quesito é Matheus Cunha, 11º colocado. O camisa 9 fez dois gols na segunda rodada pelo Brasil.
- Michael Olise (8,13) – França
- Julio Enciso (7,84) – Paraguai
- Brahim Díaz (7,51) – Marrocos
- Mohamed Salah (7,48) – Egito
- Alexander Isak (7,25) – Suécia
- Ramin Rezaeian (7,19) – Irã
- Lamine Yamal (7,19) – Espanha
- Florian Wirtz (7,18) – Alemanha
- Nicolas Pépé (7,16) – Costa do Marfim
- Ryan Gravenberch (7,13) – Holanda
Defesa
O único que manteve a liderança em relação a primeira rodada foi o canadense Derek Cornelius no ranking defensivo. Os anfitriões venceram o Catar por 6 a 0, na maior goleada já aplicada por uma seleção da Concacaf em Copas do Mundo.
Outro país sede, os EUA também estão bem representados com Tyler Adams (5º) e Chris Richards (7º) entre os dez melhores na defesa. Casemiro é o melhor brasileiro no quesito na 25ª posição.
- Derek Cornelius (7,5) – Canadá
- Brandon Mechele (7,35) – Bélgica
- Pico Lopes (7,2) – Cabo Verde
- İsmail Yüksek (7,15) – Turquia
- Tyler Adams (7,11) – Estados Unidos
- Felix Nmecha (6,99) – Alemanha
- Chris Richards (6,94) – Estados Unidos
- Nikola Katić (6,9) – Bósnia e Herzegovina
- Cristian Romero (6,84) – Argentina
- Jesús Gallardo (6,83) – México
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