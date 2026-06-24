Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após segunda rodada; confira lista

Alemão supera Messi no ataque; Vinícius Jr. sobe de posição e é o único brasileiro no top 10

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 16h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 13h43
Dois jogadores de futebol alemães, com camisas brancas, pretas, vermelhas e amarelas, sorriem e celebram. Um deles tem o braço sobre o ombro do outro, que segura uma garrafa de água.
Deniz Undav (à dir.) marcou dois gols na virada alemã por 2 a 1 contra a Costa do Marfim (Alexander Hassenstein/Getty Images)
Continua após publicidade
Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após segunda rodada; confira lista Priorize VEJA no Google

Após a segunda rodada da fase de grupos, o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo foi atualizado pela Fifa. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. O alemão Deniz Undav assumiu a ponta no setor ofensivo, superando Lionel Messi. Vinícius Jr. continua como o único representante brasileiro no top 10.

Ataque

Houve mudança de liderança no ranking de melhores jogadores no ataque. Deniz Undav subiu dez posições após sair do banco e marcar os dois gols da vitória alemã por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Ele ultrapassou o então líder, Lionel Messi que também marcou os dois gols da sua seleção na vitória argentina por 2 a 0 sobre a Áustria.

Vinícius Jr. continua sendo o único representante brasileiro na lista na quinta posição. Com um gol e participação nos outros dois gols da vitória por 3 a 0 contra o Haiti, o atacante subiu quatro posições em relação a lista da primeira rodada.

Siga
Continua após a publicidade
  1. Deniz Undav (8,93) – Alemanha
  2. Lionel Messi (8,36) – Argentina
  3. Kylian Mbappé (8,08) – França
  4. Erling Haaland (7,25) – Noruega
  5. Vinícius Júnior (7,17) – Brasil
  6. Crysencio Summerville (7,16) – Holanda
  7. Maxi Araújo (6,91) – Uruguai
  8. Cyle Larin (6,88) – Canadá
  9. Elijah Just (6,85) – Nova Zelândia
  10. Brian Brobbey (6,69) – Holanda

    Criatividade

    O destaque no quesito criativo foi Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com três assistências em dois jogos, assim como Isak, da Suécia, na quinta posição da lista. Líder na primeira rodada, o lateral iraniano Ramin Rezaeian caiu para a sexta posição.

    Continua após a publicidade

    O brasileiro melhor colocado neste quesito é Matheus Cunha, 11º colocado. O camisa 9 fez dois gols na segunda rodada pelo Brasil.

    1. Michael Olise (8,13) – França
    2. Julio Enciso (7,84) – Paraguai
    3. Brahim Díaz (7,51) – Marrocos
    4. Mohamed Salah (7,48) – Egito
    5. Alexander Isak (7,25) – Suécia
    6. Ramin Rezaeian (7,19) – Irã
    7. Lamine Yamal (7,19) – Espanha
    8. Florian Wirtz (7,18) – Alemanha
    9. Nicolas Pépé (7,16) – Costa do Marfim
    10. Ryan Gravenberch (7,13) – Holanda
    Continua após a publicidade

    Defesa

    O único que manteve a liderança em relação a primeira rodada foi o canadense Derek Cornelius no ranking defensivo. Os anfitriões venceram o Catar por 6 a 0, na maior goleada já aplicada por uma seleção da Concacaf em Copas do Mundo.  

    Outro país sede, os EUA também estão bem representados com Tyler Adams (5º) e Chris Richards (7º) entre os dez melhores na defesa. Casemiro é o melhor brasileiro no quesito na 25ª posição.

    Continua após a publicidade
    1. Derek Cornelius (7,5) – Canadá
    2. Brandon Mechele (7,35) – Bélgica
    3. Pico Lopes (7,2) – Cabo Verde
    4. İsmail Yüksek (7,15) – Turquia
    5. Tyler Adams (7,11) – Estados Unidos
    6. Felix Nmecha (6,99) – Alemanha
    7. Chris Richards (6,94) – Estados Unidos
    8. Nikola Katić (6,9) – Bósnia e Herzegovina
    9. Cristian Romero (6,84) – Argentina
    10. Jesús Gallardo (6,83) – México
    Publicidade
    TUDO SOBRE A COPA,
    EM UM SÓ LUGAR

    VER COBERTURA COMPLETA

    TAGS:
    Copa do Mundo 2026
    Lionel Messi
    Seleção Brasileira de Futebol
    Vinícius Junior
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Veja

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Você RH

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Claudia

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    VEJA + ESTADÃO DIGITAL

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Essencial

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).