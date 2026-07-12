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Esporte

Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após quartas de final; confira lista

Jogadores franceses são líderes no ataque e criatividade; espanhol reassume ponta na defesa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h33
Jude Bellingham, jogador de futebol inglês, comemorando um gol com os braços abertos e o olhar para cima, vestindo camisa branca com o número 10 em vermelho, em um estádio lotado com torcedores em vermelho e branco
Jude Bellingham subiu quatro posições no ranking ofensivo (Richard Pelham/Getty Images)
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Com o encerramento das quartas de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Os franceses Mbappé e Olise lideram o ranking de no setor ofensivo e na criatividade, respectivamente, enquanto o espanhol Rodri está na ponta no setor defensivo. Apesar da eliminação, o Brasil segue com Vinícius Júnior entre os melhores no ataque pela pontuação que alcançou durante a campanha brasileira. 

Ataque

O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação. O camisa 10 perdeu um pênalti contra o Marrocos nas quartas de final, mas depois marcou o primeiro da vitória francesa por 2 a 0.

Na sequência está Jude Bellingham que subiu quatro posições com nova atuação com dois gols diante da Noruega, na virada por 2 a 1 na prorrogação. Com 23 anos e 12 dias, o jogador, que também tinha marcado duas vezes contra o México nas oitavas, se tornou o mais jovem desde Pelé em 1958 a balançar a rede duas vezes em jogos consecutivos de mata-mata da Copa do Mundo. 

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Adversário de Bellingham na semifinal, Lionel Messi completa o top 3. Artilheiro, junto de Mbappé, com oito gols na Copa do Mundo até as quartas de final, não marcou contra a Suíça, porém, acrescentou mais uma assistência na conta com a cobrança de escanteio e o gol de Mac Allister que abriu o placar. Os atuais campeões venceram na prorrogação por 3 a 1

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Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Jr. na oitava posição.

    1. Kylian Mbappé (França) – 8.97
    2. Jude Bellingham (Inglaterra) – 8.25
    3. Lionel Messi (Argentina) – 8.07
    4. Erling Haaland (Noruega) – 7.53
    5. Johan Manzambi (Suíça) – 7.23
    6. Ousmane Dembélé (França) – 7.23
    7. Charles De Ketelaere (Bélgica) – 7.13
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  • Vinícius Júnior (Brasil) – 7.02
  1. Harry Kane (Inglaterra) – 6.91
  2. Julián Quiñones (México) – 6.91
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Criatividade

O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos, e lidera o ranking de criatividade desde a segunda rodada da fase de grupos. Seus companheiros de ataque, Mbappé e Dembélé também estão na lista. 

  1. Michael Olise (França) – 8.30
  2. Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.81
  3. Jérémy Doku (Bélgica) – 7.75
  4. Kylian Mbappé (França) – 7.65
  5. Lamine Yamal (Espanha) – 7.48
  6. Lionel Messi (Argentina) – 7.41
  7. Roberto Alvarado (México) – 7.29
  8. Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.24
  9. Marcus Rashford (Inglaterra) – 7.13
  10. Ousmane Dembélé (França) – 7.03

Defesa

O espanhol Rodri reassumiu a liderança no quesito defensivo após sua atuação na vitória sobre a Bélgica por 2 a 1. Seu compatriota Pedro Porro é o segundo colocado, e os zagueiros da Roja, Laporte e Cubarsí também estão na lista.

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  1. Rodri (Espanha) – 7.90
  2. Pedro Porro (Espanha) – 7.64
  3. Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.43
  4. Aymeric Laporte (Espanha) – 7.42
  5. Dayot Upamecano (França) – 7.40
  6. Lucas Digne (França) – 7.29
  7. Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.28
  8. Chris Richards (EUA) – 7.12
  9. Pau Cubarsí (Espanha) – 7.05
  10. Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7.05
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