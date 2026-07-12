Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após quartas de final; confira lista

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A FIFA atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa após as quartas de final. Mbappé lidera o ataque, Olise a criatividade e Rodri a defesa. Destaques como Bellingham e Messi subiram, e Vinícius Jr. mantém sua posição. Confira a lista completa e as análises detalhadas dos craques do torneio!

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Com o encerramento das quartas de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Os franceses Mbappé e Olise lideram o ranking de no setor ofensivo e na criatividade, respectivamente, enquanto o espanhol Rodri está na ponta no setor defensivo. Apesar da eliminação, o Brasil segue com Vinícius Júnior entre os melhores no ataque pela pontuação que alcançou durante a campanha brasileira.

Ataque

O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação. O camisa 10 perdeu um pênalti contra o Marrocos nas quartas de final, mas depois marcou o primeiro da vitória francesa por 2 a 0.

Na sequência está Jude Bellingham que subiu quatro posições com nova atuação com dois gols diante da Noruega, na virada por 2 a 1 na prorrogação. Com 23 anos e 12 dias, o jogador, que também tinha marcado duas vezes contra o México nas oitavas, se tornou o mais jovem desde Pelé em 1958 a balançar a rede duas vezes em jogos consecutivos de mata-mata da Copa do Mundo.

Adversário de Bellingham na semifinal, Lionel Messi completa o top 3. Artilheiro, junto de Mbappé, com oito gols na Copa do Mundo até as quartas de final, não marcou contra a Suíça, porém, acrescentou mais uma assistência na conta com a cobrança de escanteio e o gol de Mac Allister que abriu o placar. Os atuais campeões venceram na prorrogação por 3 a 1.

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Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Jr. na oitava posição.

Kylian Mbappé (França) – 8.97 Jude Bellingham (Inglaterra) – 8.25 Lionel Messi (Argentina) – 8.07 Erling Haaland (Noruega) – 7.53 Johan Manzambi (Suíça) – 7.23 Ousmane Dembélé (França) – 7.23 Charles De Ketelaere (Bélgica) – 7.13 Continua após a publicidade

Vinícius Júnior (Brasil) – 7.02

Harry Kane (Inglaterra) – 6.91 Julián Quiñones (México) – 6.91

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Criatividade

O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos, e lidera o ranking de criatividade desde a segunda rodada da fase de grupos. Seus companheiros de ataque, Mbappé e Dembélé também estão na lista.

Michael Olise (França) – 8.30 Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.81 Jérémy Doku (Bélgica) – 7.75 Kylian Mbappé (França) – 7.65 Lamine Yamal (Espanha) – 7.48 Lionel Messi (Argentina) – 7.41 Roberto Alvarado (México) – 7.29 Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.24 Marcus Rashford (Inglaterra) – 7.13 Ousmane Dembélé (França) – 7.03

Defesa

O espanhol Rodri reassumiu a liderança no quesito defensivo após sua atuação na vitória sobre a Bélgica por 2 a 1. Seu compatriota Pedro Porro é o segundo colocado, e os zagueiros da Roja, Laporte e Cubarsí também estão na lista.

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Rodri (Espanha) – 7.90 Pedro Porro (Espanha) – 7.64 Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.43 Aymeric Laporte (Espanha) – 7.42 Dayot Upamecano (França) – 7.40 Lucas Digne (França) – 7.29 Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.28 Chris Richards (EUA) – 7.12 Pau Cubarsí (Espanha) – 7.05 Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7.05

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