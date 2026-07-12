Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após quartas de final; confira lista
Jogadores franceses são líderes no ataque e criatividade; espanhol reassume ponta na defesa
Com o encerramento das quartas de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Os franceses Mbappé e Olise lideram o ranking de no setor ofensivo e na criatividade, respectivamente, enquanto o espanhol Rodri está na ponta no setor defensivo. Apesar da eliminação, o Brasil segue com Vinícius Júnior entre os melhores no ataque pela pontuação que alcançou durante a campanha brasileira.
Ataque
O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação. O camisa 10 perdeu um pênalti contra o Marrocos nas quartas de final, mas depois marcou o primeiro da vitória francesa por 2 a 0.
Na sequência está Jude Bellingham que subiu quatro posições com nova atuação com dois gols diante da Noruega, na virada por 2 a 1 na prorrogação. Com 23 anos e 12 dias, o jogador, que também tinha marcado duas vezes contra o México nas oitavas, se tornou o mais jovem desde Pelé em 1958 a balançar a rede duas vezes em jogos consecutivos de mata-mata da Copa do Mundo.
Adversário de Bellingham na semifinal, Lionel Messi completa o top 3. Artilheiro, junto de Mbappé, com oito gols na Copa do Mundo até as quartas de final, não marcou contra a Suíça, porém, acrescentou mais uma assistência na conta com a cobrança de escanteio e o gol de Mac Allister que abriu o placar. Os atuais campeões venceram na prorrogação por 3 a 1.
Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Jr. na oitava posição.
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- Kylian Mbappé (França) – 8.97
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 8.25
- Lionel Messi (Argentina) – 8.07
- Erling Haaland (Noruega) – 7.53
- Johan Manzambi (Suíça) – 7.23
- Ousmane Dembélé (França) – 7.23
- Charles De Ketelaere (Bélgica) – 7.13
- Vinícius Júnior (Brasil) – 7.02
- Harry Kane (Inglaterra) – 6.91
- Julián Quiñones (México) – 6.91
Criatividade
O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos, e lidera o ranking de criatividade desde a segunda rodada da fase de grupos. Seus companheiros de ataque, Mbappé e Dembélé também estão na lista.
- Michael Olise (França) – 8.30
- Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.81
- Jérémy Doku (Bélgica) – 7.75
- Kylian Mbappé (França) – 7.65
- Lamine Yamal (Espanha) – 7.48
- Lionel Messi (Argentina) – 7.41
- Roberto Alvarado (México) – 7.29
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.24
- Marcus Rashford (Inglaterra) – 7.13
- Ousmane Dembélé (França) – 7.03
Defesa
O espanhol Rodri reassumiu a liderança no quesito defensivo após sua atuação na vitória sobre a Bélgica por 2 a 1. Seu compatriota Pedro Porro é o segundo colocado, e os zagueiros da Roja, Laporte e Cubarsí também estão na lista.
- Rodri (Espanha) – 7.90
- Pedro Porro (Espanha) – 7.64
- Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.43
- Aymeric Laporte (Espanha) – 7.42
- Dayot Upamecano (França) – 7.40
- Lucas Digne (França) – 7.29
- Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.28
- Chris Richards (EUA) – 7.12
- Pau Cubarsí (Espanha) – 7.05
- Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7.05
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