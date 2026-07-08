Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após oitavas de final; confira lista
Jogadores franceses são líderes nos três quesitos de ataque, criatividade e defesa
Com o encerramento das oitavas de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Jogadores franceses lideram o ranking de todos os quesitos. Apesar da eliminação, o Brasil segue Vinícius Júnior entre os melhores no setor ofensivo.
Ataque
O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação com o gol da classificação francesa para as quartas de final contra o Paraguai. Em seguida, está Lionel Messi, artilheiro do torneio que marcou mais um contra o Egito e deu uma assistência. Algoz do Brasil, Haaland marcou mais dois gols na rodada e completa o top 3. Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Júnior.
- Kylian Mbappé (França) – 8.71
- Lionel Messi (Argentina) – 8.45
- Erling Haaland (Noruega) – 8.04
- Harry Kane (Inglaterra) – 7.41
- Johan Manzambi (Suíça) – 7.32
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 7.30
- Vinícius Júnior (Brasil) – 7.20
- Julián Quiñones (México) – 6.98
- Ousmane Dembélé (França) – 6.97
- Crysencio Summerville (Holanda) – 6.78
Criatividade
O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos, e lidera o ranking de criatividade desde a segunda rodada da fase de grupos.
- Michael Olise (França) – 8.19
- Florian Wirtz (Alemanha) – 7.58
- Kylian Mbappé (França) – 7.52
- Lamine Yamal (Espanha) – 7.48
- Andreas Schjelderup (Noruega) – 7.40
- Roberto Alvarado (México) – 7.34
- Marcus Rashford (Inglaterra) – 7.26
- Jérémy Doku (Bélgica) – 7.24
- Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.23
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.18
Defesa
Para completar o domínio francês, Dayot Upamecano assumiu a liderança no quesito defesa. O zagueiro do Bleus ultrapassou o espanhol Rodri, líder na rodada anterior. Adversário do Upamecano nas quartas de final, o marroquino Noussair Mazraoui é o terceiro colocado.
Após a fase de 16 avos de final, o brasileiro Casemiro era o segundo colocado do ranking, mas com a sua atuação na eliminação para a Noruega nas oitavas de final, ficou de fora do top 10, na 12ª posição.
- Dayot Upamecano (França) – 7.67
- Rodri (Espanha) – 7.60
- Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7.50
- Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.47
- Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.33
- Chris Richards (EUA) – 7.18
- Pau Cubarsí (Espanha) – 7.12
- Aymeric Laporte (Espanha) – 7.10
- Neil El Aynaoui (Marrocos) – 7.08
- Elliot Anderson (Inglaterra) – 7.08
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