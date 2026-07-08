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Esporte

Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após oitavas de final; confira lista

Jogadores franceses são líderes nos três quesitos de ataque, criatividade e defesa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 14h19 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h35
Jogadores de futebol franceses comemoram em campo. Um jogador de camisa 10 sorri, abraçado por outro de camisa 4. Um terceiro jogador de camisa 17, com dreadlocks presos, sorri ao lado. Todos vestem camisas azuis listradas e shorts brancos, em um estádio lotado
 (Al Bello/Getty Images)
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Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após oitavas de final; confira lista Priorizar nos meus resultados Google

Com o encerramento das oitavas de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Jogadores franceses lideram o ranking de todos os quesitos. Apesar da eliminação, o Brasil segue Vinícius Júnior entre os melhores no setor ofensivo. 

Ataque

O francês Kylian Mbappé segue na primeira colocação com o gol da classificação francesa para as quartas de final contra o Paraguai. Em seguida, está Lionel Messi, artilheiro do torneio que marcou mais um contra o Egito e deu uma assistência. Algoz do Brasil, Haaland marcou mais dois gols na rodada e completa o top 3. Apesar da eliminação, o Brasil segue representado por Vinícius Júnior.

  1. Kylian Mbappé (França) – 8.71
  2. Lionel Messi (Argentina) – 8.45
  3. Erling Haaland (Noruega) – 8.04
  4. Harry Kane (Inglaterra) – 7.41
  5. Johan Manzambi (Suíça) – 7.32
  6. Jude Bellingham (Inglaterra) – 7.30
  7. Vinícius Júnior (Brasil) – 7.20
  8. Julián Quiñones (México) – 6.98
  9. Ousmane Dembélé (França) – 6.97
  10. Crysencio Summerville (Holanda) – 6.78

Criatividade

O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos, e lidera o ranking de criatividade desde a segunda rodada da fase de grupos

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  1. Michael Olise (França) – 8.19
  2. Florian Wirtz (Alemanha) – 7.58
  3. Kylian Mbappé (França) – 7.52
  4. Lamine Yamal (Espanha) – 7.48
  5. Andreas Schjelderup (Noruega) – 7.40
  6. Roberto Alvarado (México) – 7.34
  7. Marcus Rashford (Inglaterra) – 7.26
  8. Jérémy Doku (Bélgica) – 7.24
  9. Anthony Gordon (Inglaterra) – 7.23
  10. Bukayo Saka (Inglaterra) – 7.18

Defesa

Para completar o domínio francês, Dayot Upamecano assumiu a liderança no quesito defesa. O zagueiro do Bleus ultrapassou o espanhol Rodri, líder na rodada anterior. Adversário do Upamecano nas quartas de final, o marroquino Noussair Mazraoui é o terceiro colocado. 

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Após a fase de 16 avos de final, o brasileiro Casemiro era o segundo colocado do ranking, mas com a sua atuação na eliminação para a Noruega nas oitavas de final, ficou de fora do top 10, na 12ª posição.

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  1. Dayot Upamecano (França) – 7.67
  2. Rodri (Espanha) – 7.60
  3. Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7.50
  4. Luc de Fougerolles (Canadá) – 7.47
  5. Davinson Sánchez (Colômbia) – 7.33
  6. Chris Richards (EUA) – 7.18
  7. Pau Cubarsí (Espanha) – 7.12
  8. Aymeric Laporte (Espanha) – 7.10
  9. Neil El Aynaoui (Marrocos) – 7.08
  10. Elliot Anderson (Inglaterra) – 7.08
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Fifa
Ranking
Seleção de Futebol da França
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