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Esporte

Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de grupos; confira lista

Dois brasileiros aparecem nas listas divididas por ataque, defesa e criatividade

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 16h31 | Atualizado em 30 jun 2026, 12h01
Dois jogadores de futebol, um de pele clara e outro de pele escura, abraçam-se em campo. O jogador de pele clara, à direita, sorri com os olhos fechados, vestindo camisa amarela com detalhes azuis e um patch Football for Peace. O outro jogador, de costas, usa camisa amarela com o número 7 e VIN escrito acima. O fundo está desfocado, com a torcida em tons amarelados
Vini Jr. e Casemiro representam o Brasil na lista de melhores da Copa após fim da fase de grupos (Carmen Mandato - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de grupos; confira lista Priorize VEJA no Google

Após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. O alemão Deniz Undav continua na liderança entre os atacantes à frente de Lionel Messi. Da seleção brasileira, Vinícius Jr. subiu uma posição no top 10 do setor ofensivo, e Casemiro apareceu no ranking defensivo pela primeira vez.

Ataque

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Equador na última rodada, o alemão Deniz Undav permaneceu na ponta da lista de ataque. Lionel Messi, que aumentou seu recorde de artilharia em Copas do Mundo contra a Jordânia, continua na segunda colocação, seguido do francês Kylian Mbappé.

O brasileiro Vinícius Jr. subiu uma posição com sua atuação diante da Escócia com dois gols. O camisa 7 da canarinho chegou a quatro gols nos três jogos da fase de grupos, marca que sempre garantiu o título ao Brasil no Mundial.

Elijah Just é o único jogador na lista que foi eliminado na fase de grupos com a seleção da Nova Zelândia que terminou na última colocação do grupo G. 

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  1. Deniz Undav (8,37) – Alemanha
  2. Lionel Messi (8,34) – Argentina
  3. Kylian Mbappé (8,12) – França
  4. Vinícius Júnior (7,91) – Brasil
  5. Johan Manzambi (7,56) – Suíça
  6. Ousmane Dembélé (7,52) – França
  7. Erling Haaland (7,33) – Noruega
  8. Crysencio Summerville (7,08) – Holanda
  9. Elijah Just (7,08) – Nova Zelândia
  10. Ismael Saibari (7,07) – Marrocos

Criatividade

O destaque no quesito criativo foi pela segunda vez consecutiva Michael Olise. O francês é um dos líderes em assistências do torneio, três no total, junto do brasileiro Bruno Guimarães e o sueco Alexander Isak, mas é o único no top 10 de criatividade. 

Além dele, seu compatriota Mbappé também aparece na lista na quinta colocação, e a França, portanto, é o único país com dois representantes. 

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O brasileiro melhor colocado neste quesito é Lucas Paquetá, 25º colocado.

Hannibal Mejbri, da Tunísia, é o único da lista que foi eliminado na fase de grupos. 

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  1. Michael Olise (8,05) – França
  2. Nathan Saliba (7,6) – Canadá
  3. Jérémy Doku (7,34) – Bélgica
  4. Mohamed Salah (7,31) – Egito
  5. Kylian Mbappé (7,25) – França
  6. Hannibal Mejbri (7,21) – Tunísia
  7. Florian Wirtz (7,2) – Alemanha
  8. Bukayo Saka (7,16) – Inglaterra
  9. Julio Enciso (7,12) – Paraguai
  10. Kerim Alajbegovic (7,11) – Bósnia e Herzegovina

Defesa

O único que manteve a liderança do ranking durante toda a fase de grupos foi o canadense Derek Cornelius no quesito defensivo. Apesar da derrota para a Suíça na última rodada por 2 a 1, a anfitriã avançou para o mata-mata na segunda colocação do grupo B.

O brasileiro Casemiro entrou no top 10 na sétima colocação e o único eliminado na lista é o turco Ismail Yüksek. A Espanha tem dois representantes, o meia Rodri e o zagueiro Laporte.

  1. Derek Cornelius (7,3) – Canadá
  2. Rodri (7,29) – Espanha
  3. Aymeric Laporte (7,24) – Espanha
  4. Brandon Mechele (7,2) – Bélgica
  5. Pico Lopes (7,18) – Cabo Verde
  6. Elliot Anderson (7,17) – Inglaterra
  7. Casemiro (7,1) – Brasil
  8. Ismail Yüksek (7,05) – Turquia
  9. Saeid Ezatolahi (6,96) – Irã
  10. Tyler Adams (6,96) – EUA
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TAGS:
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