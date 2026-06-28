Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de grupos; confira lista

Após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. O alemão Deniz Undav continua na liderança entre os atacantes à frente de Lionel Messi. Da seleção brasileira, Vinícius Jr. subiu uma posição no top 10 do setor ofensivo, e Casemiro apareceu no ranking defensivo pela primeira vez.

Ataque

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Equador na última rodada, o alemão Deniz Undav permaneceu na ponta da lista de ataque. Lionel Messi, que aumentou seu recorde de artilharia em Copas do Mundo contra a Jordânia, continua na segunda colocação, seguido do francês Kylian Mbappé.

O brasileiro Vinícius Jr. subiu uma posição com sua atuação diante da Escócia com dois gols. O camisa 7 da canarinho chegou a quatro gols nos três jogos da fase de grupos, marca que sempre garantiu o título ao Brasil no Mundial.

Elijah Just é o único jogador na lista que foi eliminado na fase de grupos com a seleção da Nova Zelândia que terminou na última colocação do grupo G.

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Deniz Undav (8,37) – Alemanha Lionel Messi (8,34) – Argentina Kylian Mbappé (8,12) – França Vinícius Júnior (7,91) – Brasil Johan Manzambi (7,56) – Suíça Ousmane Dembélé (7,52) – França Erling Haaland (7,33) – Noruega Crysencio Summerville (7,08) – Holanda Elijah Just (7,08) – Nova Zelândia Ismael Saibari (7,07) – Marrocos

Criatividade

O destaque no quesito criativo foi pela segunda vez consecutiva Michael Olise. O francês é um dos líderes em assistências do torneio, três no total, junto do brasileiro Bruno Guimarães e o sueco Alexander Isak, mas é o único no top 10 de criatividade.

Além dele, seu compatriota Mbappé também aparece na lista na quinta colocação, e a França, portanto, é o único país com dois representantes.

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O brasileiro melhor colocado neste quesito é Lucas Paquetá, 25º colocado.

Hannibal Mejbri, da Tunísia, é o único da lista que foi eliminado na fase de grupos.

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Michael Olise (8,05) – França Nathan Saliba (7,6) – Canadá Jérémy Doku (7,34) – Bélgica Mohamed Salah (7,31) – Egito Kylian Mbappé (7,25) – França Hannibal Mejbri (7,21) – Tunísia Florian Wirtz (7,2) – Alemanha Bukayo Saka (7,16) – Inglaterra Julio Enciso (7,12) – Paraguai Kerim Alajbegovic (7,11) – Bósnia e Herzegovina

Defesa

O único que manteve a liderança do ranking durante toda a fase de grupos foi o canadense Derek Cornelius no quesito defensivo. Apesar da derrota para a Suíça na última rodada por 2 a 1, a anfitriã avançou para o mata-mata na segunda colocação do grupo B.

O brasileiro Casemiro entrou no top 10 na sétima colocação e o único eliminado na lista é o turco Ismail Yüksek. A Espanha tem dois representantes, o meia Rodri e o zagueiro Laporte.

Derek Cornelius (7,3) – Canadá Rodri (7,29) – Espanha Aymeric Laporte (7,24) – Espanha Brandon Mechele (7,2) – Bélgica Pico Lopes (7,18) – Cabo Verde Elliot Anderson (7,17) – Inglaterra Casemiro (7,1) – Brasil Ismail Yüksek (7,05) – Turquia Saeid Ezatolahi (6,96) – Irã Tyler Adams (6,96) – EUA

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