Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de 16 avos de final; confira lista

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A FIFA atualizou o ranking dos melhores jogadores da Copa após as oitavas. Mbappé lidera o ataque, Rodri a defesa, e Michael Olise a criatividade. Vinícius Jr. e Casemiro representam o Brasil, com Casemiro subindo para 2º na defesa e Vini Jr. caindo no ataque. Confira as listas completas.

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Após a fase inédita de 16 avos de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Houve mudança de liderança no setor ofensivo e defensivo, enquanto o criativo segue com Michael Olise na ponta. Dois jogadores do time de Carlo Ancelotti representam o Brasil: Vinícius Jr. e Casemiro.

Ataque

Houve nova mudança de liderança no ranking de melhores jogadores no ataque. Eliminado, o alemão Deniz Undav deixou a ponta e caiu para a 5ª posição. O francês Kylian Mbappé é o novo primeiro colocado com mais dois gols na conta na vitória sobre a Suécia. Lionel Messi e Erling Haaland completam o top 3, também com um gol na rodada.

Vinícius Jr. continua sendo o único representante brasileiro na lista, mas caiu três posições em relação a lista após a terceira rodada da fase de grupos.

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Kylian Mbappé (8,69) – França Lionel Messi (8,20) – Argentina Erling Haaland (7,47) – Noruega Harry Kane (7,44) – Inglaterra Deniz Undav (7,41) – Alemanha Johan Manzambi (7,37) – Suíça Vinícius Júnior (7,31) – Brasil Ousmane Dembélé (7,26) – França Elijah Just (6,97) – Nova Zelândia Crysencio Summerville (6,79) – Países Baixos

Criatividade

O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos.

Michael Olise (8,34) – França Kylian Mbappé (7,64) – França Florian Wirtz (7,44) – Alemanha Marcus Rashford (7,25) – Inglaterra Christian Pulisic (7,23) – EUA Lamine Yamal (7,19) – Espanha Cristian Volpato (7,15) – Austrália Hannibal Mejbri (7,12) – Tunísia Arda Güler (7,08) – Turquia Jérémy Doku (7,05) – Bélgica

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Defesa

Pela primeira vez desde o início da competição, a liderança no quesito defesa mudou. O canadense Derek Cornelius ficou na primeira posição nas listas prévias, mas caiu para a 12ª colocação, apesar da vitória dos anfitriões sobre a África do Sul na fase de 16 avos de final.

Quem assumiu a liderança foi o espanhol Rodri, após a vitória da La Roja sobre a Áustria. Na sequência, aparece o brasileiro Casemiro que subiu da sétima colocação na última lista.

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Rodri (7,52) – Espanha Casemiro (7,51) – Brasil Pau Cubarsí (7,46) – Espanha Aymeric Laporte (7,39) – Espanha Luc de Fougerolles (7,38) – Canadá Chris Richards (7,26) – EUA Ismail Yüksek (7,18) – Turquia Dayot Upamecano (7,15) – França Davinson Sanchéz (7,14) – Colômbia Rúben Dias (7,09) – Portugal

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