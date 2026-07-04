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Esporte

Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de 16 avos de final; confira lista

Vinícius Jr. cai na lista de atacantes, mas outro brasileiro ganha posições no quesito defesa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 17h55 | Atualizado em 4 jul 2026, 17h56
Kylian Mbappé, jogador de futebol, sorrindo e apontando para cima com a mão direita, vestindo camisa azul da seleção francesa com o galo e o número 10, em um estádio lotado
Francês Kylian Mbappé é novo líder do ranking de melhores jogadores no setor ofensivo (Dan Mullan/Getty Images)
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Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de 16 avos de final; confira lista Priorize VEJA no Google

Após a fase inédita de 16 avos de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Houve mudança de liderança no setor ofensivo e defensivo, enquanto o criativo segue com Michael Olise na ponta. Dois jogadores do time de Carlo Ancelotti representam o Brasil: Vinícius Jr. e Casemiro.

Ataque

Houve nova mudança de liderança no ranking de melhores jogadores no ataque. Eliminado, o alemão Deniz Undav deixou a ponta e caiu para a 5ª posição. O francês Kylian Mbappé é o novo primeiro colocado com mais dois gols na conta na vitória sobre a Suécia. Lionel Messi e Erling Haaland completam o top 3, também com um gol na rodada. 

Vinícius Jr. continua sendo o único representante brasileiro na lista, mas caiu três posições em relação a lista após a terceira rodada da fase de grupos.

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  1. Kylian Mbappé (8,69) – França
  2. Lionel Messi (8,20) – Argentina
  3. Erling Haaland (7,47) – Noruega
  4. Harry Kane (7,44) – Inglaterra
  5. Deniz Undav (7,41) – Alemanha
  6. Johan Manzambi (7,37) – Suíça
  7. Vinícius Júnior (7,31) – Brasil
  8. Ousmane Dembélé (7,26) – França
  9. Elijah Just (6,97) – Nova Zelândia
  10. Crysencio Summerville (6,79) – Países Baixos

Criatividade

O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos.

  1. Michael Olise (8,34) – França
  2. Kylian Mbappé (7,64) – França
  3. Florian Wirtz (7,44) – Alemanha
  4. Marcus Rashford (7,25) – Inglaterra
  5. Christian Pulisic (7,23) – EUA
  6. Lamine Yamal (7,19) – Espanha
  7. Cristian Volpato (7,15) – Austrália
  8. Hannibal Mejbri (7,12) – Tunísia
  9. Arda Güler (7,08) – Turquia
  10. Jérémy Doku (7,05) – Bélgica
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Defesa

Pela primeira vez desde o início da competição, a liderança no quesito defesa mudou. O canadense Derek Cornelius ficou na primeira posição nas listas prévias, mas caiu para a 12ª colocação, apesar da vitória dos anfitriões sobre a África do Sul na fase de 16 avos de final.

Quem assumiu a liderança foi o espanhol Rodri, após a vitória da La Roja sobre a Áustria. Na sequência, aparece o brasileiro Casemiro que subiu da sétima colocação na última lista.

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  1. Rodri (7,52) – Espanha
  2. Casemiro (7,51) – Brasil
  3. Pau Cubarsí (7,46) – Espanha
  4. Aymeric Laporte (7,39) – Espanha
  5. Luc de Fougerolles (7,38) – Canadá
  6. Chris Richards (7,26) – EUA
  7. Ismail Yüksek (7,18) – Turquia
  8. Dayot Upamecano (7,15) – França
  9. Davinson Sanchéz (7,14) – Colômbia
  10. Rúben Dias (7,09) – Portugal
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