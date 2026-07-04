Fifa atualiza ranking de melhores jogadores da Copa após fase de 16 avos de final; confira lista
Vinícius Jr. cai na lista de atacantes, mas outro brasileiro ganha posições no quesito defesa
Após a fase inédita de 16 avos de final, a Fifa atualizou o ranking de melhores jogadores da Copa do Mundo. Os atletas estão divididos em três listas: ataque, defesa e criatividade. Houve mudança de liderança no setor ofensivo e defensivo, enquanto o criativo segue com Michael Olise na ponta. Dois jogadores do time de Carlo Ancelotti representam o Brasil: Vinícius Jr. e Casemiro.
Ataque
Houve nova mudança de liderança no ranking de melhores jogadores no ataque. Eliminado, o alemão Deniz Undav deixou a ponta e caiu para a 5ª posição. O francês Kylian Mbappé é o novo primeiro colocado com mais dois gols na conta na vitória sobre a Suécia. Lionel Messi e Erling Haaland completam o top 3, também com um gol na rodada.
Vinícius Jr. continua sendo o único representante brasileiro na lista, mas caiu três posições em relação a lista após a terceira rodada da fase de grupos.
- Kylian Mbappé (8,69) – França
- Lionel Messi (8,20) – Argentina
- Erling Haaland (7,47) – Noruega
- Harry Kane (7,44) – Inglaterra
- Deniz Undav (7,41) – Alemanha
- Johan Manzambi (7,37) – Suíça
- Vinícius Júnior (7,31) – Brasil
- Ousmane Dembélé (7,26) – França
- Elijah Just (6,97) – Nova Zelândia
- Crysencio Summerville (6,79) – Países Baixos
Criatividade
O destaque no quesito criativo foi mais uma vez Michael Olise. O francês é líder de passes para gol na competição com cinco assistências em quatro jogos.
- Michael Olise (8,34) – França
- Kylian Mbappé (7,64) – França
- Florian Wirtz (7,44) – Alemanha
- Marcus Rashford (7,25) – Inglaterra
- Christian Pulisic (7,23) – EUA
- Lamine Yamal (7,19) – Espanha
- Cristian Volpato (7,15) – Austrália
- Hannibal Mejbri (7,12) – Tunísia
- Arda Güler (7,08) – Turquia
- Jérémy Doku (7,05) – Bélgica
Defesa
Pela primeira vez desde o início da competição, a liderança no quesito defesa mudou. O canadense Derek Cornelius ficou na primeira posição nas listas prévias, mas caiu para a 12ª colocação, apesar da vitória dos anfitriões sobre a África do Sul na fase de 16 avos de final.
Quem assumiu a liderança foi o espanhol Rodri, após a vitória da La Roja sobre a Áustria. Na sequência, aparece o brasileiro Casemiro que subiu da sétima colocação na última lista.
- Rodri (7,52) – Espanha
- Casemiro (7,51) – Brasil
- Pau Cubarsí (7,46) – Espanha
- Aymeric Laporte (7,39) – Espanha
- Luc de Fougerolles (7,38) – Canadá
- Chris Richards (7,26) – EUA
- Ismail Yüksek (7,18) – Turquia
- Dayot Upamecano (7,15) – França
- Davinson Sanchéz (7,14) – Colômbia
- Rúben Dias (7,09) – Portugal
EM UM SÓ LUGAR