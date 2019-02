Fifa aprova quarta substituição. Primeiro teste será na Rio-2016

O Comitê Executivo da Fifa aprovou a quarta substituição em partidas que forem para a prorrogação. A proposta já havia sido chancelada no começo deste mês pela International Board (IFAB), entidade que gerencia as regras do futebol. A novidade será testada nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, e na Copa do Mundo Sub-20 de Futebol Feminino, na Papua Nova Guiné, em novembro, de acordo com a organização.

A quarta substituição poderá ser implementada somente na fase eliminatória dos jogos de futebol da Rio-2016, uma vez que só nestas partidas há a possibilidade de prorrogação. O tema, assim como o uso da tecnologia em lances duvidosos, era considerado um tabu.

Leia também:

A tecnologia entrou em campo, mas pode ajudar muito mais

Reunião – Entre as outras medidas debatidas nesta sexta-feira, o Comitê Executivo também discutiu uma nova meta financeira para 2016, um dia depois de divulgar o balanço das contas em 2015. Pela primeira vez desde 2002, a Fifa terminou o ano com prejuízo: 122 milhões de dólares.

Todas estas inovações fazem parte da estratégia de afastar a entidade, comandada pelo recém-eleito presidente Gianni Infantino, dos escândalos de corrupção detonados no ano passado, com a acusação de diversos cartolas e dirigentes ligados à entidade, incluindo o banimento do ex-presidente Joseph Blatter e de seus aliados Michel Platini, ex-presidente da Uefa, e o ex-secretário-geral Jérôme Valcke.

(Com Estadão Conteúdo)