FIA anuncia ‘análise detalhada’ do Grande Prêmio de Abu Dhabi

Atribui-se a Vicente Matheus, folclórico presidente do Corinthians nos anos 80, a frase: “O jogo só acaba quando termina”. Por óbvio que pareça, indica ao torcedor não contar com o resultado antes do fim dos acréscimos do segundo tempo, porque o inesperado sempre pode acontecer. E não vale só para o futebol. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton perdeu recentemente o Campeonato Mundial para Max Verstappen na última volta do Grande Prêmio de Abu Dhabi, criando uma polêmica sobre como as decisões envolvendo um acidente e a entrada do safety car na pista foram conduzidas pela direção da prova. Por isso, a FIA, órgão regulador do automobilismo, disse nesta quarta-feira, 15, que vai conduzir “uma análise detalhada” do final da temporada.

A FIA disse que a decisão do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no domingo, criou uma polêmica que está “manchando a imagem do campeonato”. Verstappen, da Red Bull, conquistou seu primeiro título mundial ao passar Hamilton, da Mercedes, na última volta. Ele teve a oportunidade após uma decisão importante do diretor de corrida, Michael Masi. O inglês liderou 51 das 58 voltas até que um acidente com Nicholas Latifi, da Williams, trouxe o safety car para a pista. O holandês parou para trocar os pneus e Masi acabou revertendo uma decisão que mantinha os carros na mesma posição e acabou eliminando os retardatários entre os concorrentes.

A Mercedes entrou com dois recursos que foram indeferidos e agora pediu uma nova revisão do Tribunal Internacional de Recursos. Verstappen deve receber o troféu do campeonato na quinta-feira. A FIA entregou um relatório sobre o incidente ao World Motor Sport Council, em Paris. Em um comunicado, o órgão se pronunciou dizendo que a prova “gerou incompreensões e reações significativas de equipes de Fórmula 1, pilotos e fãs”. Segundo a federação, a revisão não tem como função reverter resultados. Ela servirá para “tirar lições desta situação e ter mais clareza ao comunicar aos participantes, mídia e fãs sobre os regulamentos atuais”.