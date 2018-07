Incidentes envolvendo torcedores foram registrados na noite deste domingo, em Paris, poucas horas depois da conquista do título mundial pela França, na Rússia. A polícia registrou confrontos e até depredação de lojas na avenida Champs-Elysées, um dos epicentros da comemoração dos franceses.

Os incidentes aconteceram à meia-noite, no horário local (19h em Brasília), mas foram pouco numerosos, segundo a Chefia de Polícia de Paris. Os mais importantes haviam sido um confronto entre a polícia e torcedores que depredaram lojas da avenida Champs-Elysées. Na chique área pariense, uma loja foi parcialmente destruída, quando cerca de trinta indivíduos encapuzados invadiram o local, em ato que foi flagrado por fotógrafos amadores e postado nas redes sociais.

Mais cedo, antes do jogo, um grupo de hooligans também foi objeto de repressão da polícia, que usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os que forçavam a entrada da “Fan zone” do Champ-de-Mars, onde se situa a Torre Eiffel, outro local de forte concentração de torcedores durante e depois da final da Copa.

A França faturou seu segundo título mundial neste domingo ao vencer a Croácia por 4 a 2, em Moscou. Após o fim do jogo, a multidão francesa saiu às ruas, em uma celebração que perdurava já no início da madrugada desta segunda-feira, pelo horário local.

A comemoração foi organizada pelas autoridades públicas, que deslocaram 12 000 policiais e 4 000 agentes de Corpo de Bombeiros e de Serviços de Atendimento Médico de Urgência. Avenidas foram fechadas ao trânsito desde cedo e, com a conquista do título, a circulação de veículos foi ainda mais limitada.

A preocupação do Ministério do Interior é que a comemoração, que invadirá a segunda-feira, com a chegada dos campeões e o desfile em carro aberto, pudesse ser aproveitada por grupos extremistas para a realização de atentados — como aconteceu na festa nacional de 14 de julho de 2016, em Nice, no sul do país.

Festa começou na sexta

Como o feriado nacional da Tomada da Bastilha, 14 de julho, caiu neste sábado, véspera da decisão da Copa do Mundo da Rússia, a França está em festa na verdade desde a noite de sexta-feira. Pelo menos 845 carros foram incendiados, e 508 pessoas detidas, nas noites de sexta e sábado, anunciou o Ministério do Interior neste domingo. O número de carros queimados caiu em relação ao ano anterior, quando foram registrados 897 veículos afetados. O número de pessoas postas sob custódia pulou de 368, em 2017, para 508, este ano, afirmou o porta-voz da pasta, destacando que “não houve nenhum incidente grave”.

Segundo o balanço do Ministério do Interior, 29 agentes ficaram feridos nessas duas noites, contra 21 no ano passado. Cerca de 110.000 policiais e agentes foram mobilizados por ocasião das festividades do 14 de Julho e da final da Copa do Mundo de futebol, conquistada pela França, em Moscou, neste domingo.