Ferrer confirma favoritismo e vai às quartas em Valência

Atual campeão do torneio, o espanhol David Ferrer confirmou seu favoritismo no ATP 500 de Valência e garantiu vaga nas quartas de final da competição. O quinto na lista da ATP desbancou, nesta quarta, o canadense Vasek Pospsil por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

O jogador espanhol se beneficiou não só de seu bom desempenho no saque, mas também dos erros de Pospsil nesse fundamento. Ferrer teve apenas um saque quebrado em toda a partida, enquanto o canadense sofreu quatro quebras.

O adversário de Ferrer nas quartas ainda não foi definido. Ele sairá do embate entre o francês Nicolas Mahut e o russo Nikolay Davydenko, nesta quinta. Caso Mahut passe para as quartas, o confronto com espanhol será inédito. Contudo, se o vencedor for o russo, Ferrer terá que superar um retrospecto negativo. Das quatro vezes que os dois se encontraram, o número cinco do mundo venceu apenas uma.

Pela primeira rodada do ATP 500 de Valência, o croata Marin Cilic derrotou o jovem tenista canadense Milos Raonic, com um duplo 6/4, em um jogo bastante disputado. Os pontos comprovam a dificuldade da partida. No total, foram 69 pontos para Cilic contra 61 do canadense.

Cilic terá pela frente o espanhol Marcel Granollers, que venceu o ucraniano Alexandr Dolgopolov, cabeça de chave número sete do torneio. Embora seja o atual vice campeão da competição, Granollers não terá facilidades contra o croata, que triunfou em todos os quatro confrontos que tiveram.