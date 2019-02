Ferrer bate Djokovic e avança para semi do ATP Finals

O tenista espanhol David Ferrer avançou para as semifinais do ATP Finals de Londres, nesta quarta-feira, ao derrotar o número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, por 6-3 3 6-1 pela segunda rodada da fase de grupos da competição que reúne os oito melhores do planeta.

Ferrer, nº 5 do ranking da ATP, soma sua segunda vitória no torneio por ter superado o escocês Andy Murray na estreia.

Nesta sexta-feira, ele disputará o primeiro lugar da chave A com o tcheco Tomas Berdych, que bateu o sérvio Janko Tipsarevic, substituto de Murray, por 3/6, 6/3 e 7/6 (7-3) na primeira partida do dia.