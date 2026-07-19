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Esporte

Ferran Torres, craque espanhol que fez o gol da Espanha na vitória da Copa do Mundo

Seleção espanhola venceu de 1x0

Por Tatiana Moura 19 jul 2026, 19h13 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h01
Jogador de futebol com camisa vermelha e mangas azuis, cabelo escuro e bagunçado, comemora um gol no campo, boca aberta e punhos cerrados. Ao fundo, torcida e outros jogadores desfocados
Ferran Torres marca o primeiro gol da Espanha na decisão da Copa de 2026 (FRANCK FIFE/AFP)
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Ferran Torres, craque espanhol que fez o gol da Espanha na vitória da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

A Espanha é campeã da Copa do Mundo por 1×0 contra a Argentina. O gol da vitória foi de Ferran Torres, 26 anos, atacante do Barcelona. O camisa 7 ainda não tinha marcado nesta edição do mundial e escolheu o momento mais importante para fazer seu primeiro gol. “É um gol de 47 milhões de pessoas e 26 jogadores que estiveram aqui. Acho que hoje o destino estava escrito, feito para que a gente ganhasse. Longe do nosso torcedor, mas tentamos deixá-los o mais próximo possível”, disse ao final da partida.

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Torres começou a carreira em 2017, pelo Valencia Mestalla. A virada de chave foi em 2020, quando foi contratado pelo Manchester City, equipe da Inglaterra. Dois anos depois, entrou para o time espanhol. Na carreira, já venceu o Campeonato Inglês e Espanhol, Copa del Rey, SuperCopa da Espanha.

Pela seleção espanhola, esteve na vitória da Eurocopa e Liga das Nações da UEFA. E esteve na Copa de  2022, mas jogou apenas quatro partidas e marcou dois gols contra a Costa Rica.

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