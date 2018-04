Fernando Torres anuncia saída do Atlético de Madri

O atacante espanhol Fernando Torres anunciou nesta segunda-feira que deixará o Atlético de Madri ao fim da temporada europeia. Ídolo histórico do clube, o atacante de 34 anos disse que pretende continuar jogando, o que não vem acontecendo no Atlético.

“Quando cheguei aqui com dez anos sempre pensei que o Atlético era a minha casa. Estou desfrutando do que sempre sonhei, mas esta vai ser a minha última temporada no clube. Não foi uma decisão fácil, mas me senti na obrigação de contar a minha decisão aos torcedores”, disse Torres, durante evento de um patrocinador, em Madri.

Fernando Torres iniciou sua carreira no clube, onde ficou de 2001 a 2007. Voltou ao clube em 2014, depois de ter passado sete temporadas entre Liverpool, Chelsea e Milan. Ele ainda disse que este é o melhor momento para anunciar sua saída.

“Meu protagonismo na equipe já é pouco. Dizem que as coisas bonitas têm um início e um fim. O princípio já foi há muitos anos e para o final falta pouco. Quero que os torcedores estejam com a equipe e que, no final, levantemos um troféu. Só peço que me acompanhem e estejam comigo. É muito difícil dizer adeus uma segunda vez. Queria me aposentar aqui, mas quero jogar mais uns anos”, observou.

El club homenajeará a Fernando @Torres en el último partido de la temporada en el Wanda @Metropolitano https://t.co/GNmzZWwzZn pic.twitter.com/wB9SQkCanE — Atlético de Madrid (@Atleti) April 9, 2018

Em resposta, o presidente do Atlético de Madri, Enrique Cerezo, afirmou que as portas do clube estarão sempre abertas. “Fernando é uma lenda do nosso clube. Sempre dissemos que ele teria a decisão sobre seu futuro, porque está é a sua casa e, se ele decidiu continuar sua carreira em outro lugar, só podemos agradecer por tudo que nos proporcionou”.

O último jogo do Campeonato Espanhol no Wanda Metropolitano, contra o Eibar, servirá como homenagem. “Fernando Torres merece o melhor das despedidas com o Atlético de Madrid e, por isso, tenho certeza que os torcedores vão nos acompanhar em um dia especial. Estamos trabalhando para fazer um dia inesquecível para a família atleticana e, especialmente, ao Fernando”, finalizou. Nesta temporada, ele marcou sete gols em 34 jogos (quase sempre entrando no segundo tempo).